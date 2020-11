Polícia Operação combate violência doméstica em Viamão

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, além de três verificações de denúncias anônimas e monitoramentos de medidas protetivas. Foto: Divulgação/PCRS Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, além de três verificações de denúncias anônimas e monitoramentos de medidas protetivas. (Foto: Divulgação/PCRS) Foto: Divulgação/PCRS

Na manhã desta sexta-feira (6), a Polícia Civil, por meio da Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) de Viamão, com o apoio da 1ª Delegacia de Polícia de Viamão, desencadeou a Operação Ônix, com o intuito de combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. Foram apreendidos um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 12 com numeração suprimida e seis munições, além de terem sido presos dois indivíduos em flagrante. Ambos foram autuados por posse irregular de arma de fogo, de acordo com a delegada Mariana Chaves Barcellos.

Conforme a delegada Jeiselaure Rocha de Souza, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, além de três verificações de denúncias anônimas e monitoramentos de medidas protetivas em vigor.

Operação Pandora

Também nesta semana, na terça-feira (3), a Deam de Viamão desencadeou a operação Pandora, na qual foi preso preventivamente um homem de 38 anos pela prática do crime de estupro de vulnerável contra as enteadas de oito e 12 anos de idade. Ele também foi enquadrado no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – pornografia infantil. Também foram apreendidos computadores e telefones celulares que foram encaminhados à perícia.

A ação, que ocorreu nos Bairros Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, e Jardim Universitário, em Viamão, é uma das medidas para combater a pornografia infantil e a violência sexual contra crianças no município de Viamão.

Foram apreendidos materiais de armazenamento de mídias, uma vez que o acusado filmava os abusos sexuais praticados contra as enteadas. Interrogado, o acusado confessou a prática do crime. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal de Viamão, após parecer favorável do Ministério Público.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia