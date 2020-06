Saúde Oito alimentos que ajudam a melhorar e acelerar o metabolismo

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

O gengibre é um dos mais conhecidos alimentos que aceleram o metabolismo. (Foto: Reprodução)

Na dieta de muitas pessoas a pimenta e o gengibre fazem parte da lista de alimentos que aceleram o metabolismo, mas poucos sabem que existem outras opções que também ajudam a queimar calorias. Conhecidas pelo nome de termogênicos, quando digeridas, elas têm ação desintoxicante e aumentam a temperatura interna corporal. Para perceber esse efeito é necessário incluí-las no cardápio com regularidade no dia a dia.

Os produtos termogênicos são aqueles que, em comparação a outros, consomem uma quantidade relativamente grande de energia para serem digeridos pelo organismo e elevam o metabolismo. “Eles são ótimos aliados na perda de peso, pois, quando são consumidos, promovem o processo de termogênese, que aumenta a queima de gordura”, explica Dr. Paulo Lessa, médico e proprietário do Instituto Lessa.

Conheça alguns dos principais alimentos que aceleram o metabolismo

1. Gengibre

O gengibre é um dos mais conhecidos alimentos que aceleram o metabolismo, além de ter diversos benefícios terapêuticos. Ele tem ação bactericida, fungicida, antioxidante, antisséptico e anti-inflamatório.

2. Canela

“Ajuda a diminuir o apetite pois é rica em fibras, reduz o acúmulo de gordura, ajuda na digestão, acelera o metabolismo e é um ótimo expectorante natural”, explica o especialista.

3. Pimenta Vermelha

Tem efeito termogênico, acelerando o metabolismo e pode auxiliar no emagrecimento. “Possui atividades antimicrobiana, anti-inflamatória, anticancerígena, melhora a digestão e diminui os níveis de colesterol”, comenta Paulo.

4. Chá Verde

Ajuda a emagrecer, graças a sua composição de cafeína e catequinas, que aceleram o metabolismo, fazendo com que o organismo gaste mais energia. Além de facilitar a digestão, ajuda a regular o intestino e combater a retenção de líquidos.

5. Brócolis

Tem capacidade de prevenir muitos tipos de câncer, melhorar o nosso sistema digestivo, reduzir o colesterol, desintoxicar o corpo, maximizar a absorção de vitaminas e de minerais. O médico também afirma que o alimento “evita reações alérgicas, estimula o sistema imunológico, protege a pele, previne defeitos congênitos, regula a pressão arterial, elimina a inflamação, melhorar a visão e a saúde ocular”.

6. Água gelada

Consumir oito copos de água bem gelada por dia queima cerca de 200 calorias. Essa reação ocorre porque o organismo gasta energia para elevar a temperatura da água para 37ºC, que é a temperatura corporal interna.

7. Vinagre de maçã

Largamente utilizado por muitas famílias brasileiras, tornou-se um dos alimentos que aumentam o metabolismo mais consumidos. Ajuda na perda de peso porque melhora a digestão, aumentando a saciedade e diminuindo a retenção de líquidos. Também é rico em antioxidantes que melhoram os processos do organismo.

8. Guaraná

Conhecido por conter cafeína na sua composição, ajuda a emagrecer quando consumido juntamente com sucos ou chás que também agem sobre o metabolismo, como chá de gengibre e sucos verde.

Para obter uma dieta equilibrada é vital procurar por um profissional e ter um acompanhamento frequente. Paulo ainda alerta que não basta só seguir o cardápio, também é necessário praticar exercícios e não deixar o corpo parado, “somente esses dois alinhados chegarão a mudanças futuras no corpo e vão ajudar a alcançar os resultados esperados”.

