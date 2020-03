Esporte Olimpíada de Tóquio começará em julho de 2021

Por Redação O Sul | 30 de março de 2020

A Olimpíada, adiada para 2021 em razão da pandemia de coronavírus, será disputada de 23 de julho a 8 de agosto do ano que vem Foto: ABr A Olimpíada, adiada para 2021 em razão da pandemia de coronavírus, será disputada de 23 de julho a 8 de agosto do ano que vem. (Foto: ABr) Foto: ABr

Os Jogos Olímpicos de Tóquio tiveram nova data confirmada pelo COI (Comitê Olímpico Internacional) nesta segunda-feira (30). A Olimpíada, adiada para 2021 em razão da pandemia de coronavírus, será disputada de 23 de julho a 8 de agosto do ano que vem.

O COI e o Comitê Organizador de Tóquio-2020 realizaram nesta segunda-feira (30) a primeira reunião após a confirmação do adiamento dos Jogos. A nova data do evento foi anunciada horas depois.

No domingo (29), a imprensa japonesa já trabalhava com a informação de que o começo dos Jogos deveria ser em julho de 2021, mantendo assim a realização do evento durante o verão no país.

Vagas mantidas

O Comitê Olímpico Internacional oficializou no final de semana que os atletas que já haviam garantido vaga para Tóquio-2020 estão automaticamente classificados a competição em 2021. Desde o adiamento do dos Jogos, na última terça-feira (24), federações internacionais estavam em dúvida sobre o sistema de classificação.

“Está claro que os atletas que se qualificaram para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 permanecem qualificados. Isso é uma consequência do fato de que esses Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, em acordo com o Japão, continuarão sendo os Jogos da XXXII Olimpíada”, postou o presidente do COI, Thomas Bach, na conta da entidade no Twitter.

Até o momento, o Brasil tem 178 atletas qualificados à Olimpíada. A previsão do COB (Comitê Olímpico do Brasil) era a de que o número de representantes do país ficasse entre 250 e 300 competidores.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte

Deixe seu comentário