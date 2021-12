O CEO afirmou que as vacinas possivelmente não terão a mesma proteção contra casos leves e moderados da covid-19 causados pela nova variante. Ele acredita, porém, que a eficácia contra a forma grave da doença (em que há necessidade de hospitalização ou tratamento intensivo) deve ser mantida.

“Para mim, não há motivo para preocupação especial. A única coisa que me preocupa no momento é o fato de que há pessoas que não foram vacinadas”, disse Sahin.

Ele acrescentou que doses de reforço também poderão ajudar a evitar casos graves da ômicron e que espera o lançamento de uma vacina atualizada, com lote inicial de 25 a 50 milhões de doses — o que deve levar cerca de 100 dias, desde que os reguladores aprovem.

A Universidade de Oxford afirmou que não “há evidências de que as vacinas não possam prevenir casos graves de covid-19 causados pela ômicron” e acrescentou que está pronta para desenvolver rapidamente uma versão atualizada da vacina AstraZeneca caso seja necessário.

“Apesar do surgimento de novas variantes ao longo do último ano, as vacinas continuaram a fornecer altos níveis de proteção contra casos graves da doença, e não há evidência até agora de que seja diferente com a ômicron”, declarou a universidade em comunicado. A instituição afirmou que avaliará com cuidado o impacto na variante sobre a sua vacina.

A Moderna pode ter uma dose de reforço contra a covid-19, visando o combate à variante ômicron, testada e pronta para solicitar autorização nos EUA em março, disse o presidente da empresa, Stephen Hoge, nesta quarta-feira (1º).

Hoge afirmou acreditar que as doses de reforço transportando genes que visam especificamente mutações na variante ômicron recém-descoberta seriam a maneira mais rápida de lidar com quaisquer reduções antecipadas na eficácia da vacina que ela possa causar. “Já iniciamos esse programa”, declarou.