Por Redação O Sul | 10 de julho de 2023

A Austrália sediará uma grande parte dos jogos, incluindo a final, que será disputada no Estádio Olímpico de Sydney. Foto: Divulgação

A Copa do Mundo Feminina em 2023 está repleta de novidades para a edição deste ano, que ocorre entre os dias 20 de julho e 20 de agosto. Será a primeira vez na história do torneio que ele terá dois países sediando os jogos da competição, Austrália e Nova Zelândia. Além disso, 32 países participarão da disputa pelo título de campeãs do mundo.

Os jogos serão distribuídos em dez estádios localizados em nove cidades diferentes, sendo que cinco delas são australianas: Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane e Adelaide e quatro são neozelandesas: Auckland, Wellington, Dunedin e Hamilton, segundo informações divulgadas pela Fifa.

Austrália

A Austrália é um dos territórios mais extensos do planeta, ocupando o sexto lugar no ranking, atrás apenas da Rússia, Canadá, China, Estados Unidos e Brasil, sendo composta por diversas ilhas. Sua capital é a cidade de Camberra, que possui cerca de 350 mil habitantes.

Atualmente, o país é um dos países mais desenvolvidos do mundo, com um Produto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente US$ 1,6 trilhão, segundo o Banco Mundial. Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) está entre os cinco mais altos do planeta, com um valor de 0,951, de acordo com a Organização das Nações Unidas.

A Austrália sediará uma grande parte dos jogos da Copa do Mundo feminina, incluindo a final, que será disputada no Estádio Olímpico de Sydney, a maior das arenas utilizadas para a competição, com capacidade para 69.314 pessoas, segundo a Fifa.

Os estádios são: Melbourne Rectangular Stadium, com capacidade para 24.870 pessoas; Brisbane Stadium, com capacidade para 46.851 pessoas; Perth Rectangular Stadium, com capacidade para 13.932 pessoas; Estádio Hindmarsh, com capacidade para 13.327 pessoas; e o Sydney Football Stadium, com capacidade para 38.841 pessoas.

Nova Zelândia

Uma das principais características do país são suas belas paisagens naturais, com os Alpes do Sul sendo uma das mais marcantes. Segundo o Ministério de Negócios, Inovação e Emprego, estima-se que a Nova Zelândia receba cerca de 5 milhões de turistas em 2024, com o turismo sendo uma das bases econômicas do país.

Apesar de seu tamanho, o IDH da Nova Zelândia é bastante elevado, atingindo 0,937, de acordo com a ONU. Esses números colocam o país em 13º lugar no ranking dos maiores IDHs do planeta. Além disso, o PIB per capita é de aproximadamente US$ 48 mil, segundo o FMI, e o Produto Interno Bruto do país é de US$ 247 bilhões.

Os estádios são: Eden Park, com capacidade para 40.536 pessoas; Wellington Regional, com capacidade para 31.089 pessoas; Dunedin Stadium, com capacidade para 24.243 pessoas; e o

Waikato Stadium, com capacidade para 16.271 pessoas.

