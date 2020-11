Porto Alegre Ônibus de Porto Alegre têm passe livre neste domingo de eleições

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2020

Objetivo é facilitar o deslocamento dos eleitores para a votação no segundo turno Foto: Divulgação/PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informou que, além do passe livre neste domingo (29), o transporte coletivo ganha um acréscimo de viagens em Porto Alegre para atender a demanda da população no segundo turno das eleições municipais.

No total, serão realizadas 5.266 viagens, o que representa uma oferta 74% superior na comparação com outros domingos. A operação é praticamente a mesma realizada no primeiro turno, com exceção da linha Alameda, que ganha novas viagens por meio da ativação da linha 347.8 Alameda Eleições, com saída do bairro até o terminal Azenha. Além disso, o atendimento aos bairros Cavalhada, Tristeza e Camaquã se dá pela nova linha 189 P. Réus Liberal e pela linha 173 Camaquã.

Os horários atualizados e itinerários dos ônibus podem ser consultados, em tempo real, pela função GPS do aplicativo TRI POA. As tabelas horárias também estão disponíveis no site da EPTC.

Também estão previstos desvios e bloqueios em vias da Capital em razão das eleições. As informações serão atualizadas, em tempo real, pelo Twitter @EPTC_POA.

Linhas que serão ativadas por região/bacia:

Norte/Nordeste

6101 Minuano/Lindoia

632 Nossa Senhora de Fátima

617 Iguatemi

6372 Chácara das Pedras Via IAPI

654 Educandário Petrópolis

701 Vila Farrapos/Voluntários

B56 Passo Das Pedras/Aeroporto

Sul

244 Santa Teresa

2441 Santa Teresa/Via Mariano de Matos

E209 Restinga até a Otto

E210 Restinga Nova até Otto

E211 Restinga Velha até Otto

Leste

4298 Protásio / Iguatemi

4338 Vila Jardim

4368 Jardim Ipê

4388 Santana

4918 Passo Dorneles / Vila Safira

4948 Rubem Berta / Protásio

6718 Carlos Gomes / Salso

A978 Alimentadora Jardim Protásio Alves

3448 Santa Maria

3468 São José

3478 Alameda Eleições

A348 Alim. Jardim Bento Gonçalves

3498 São Caetano/Retorno Sarmento Leite

A360 Alimentadora Ipê

3628 Cefer

3978 Bonsucesso

3988 Pinheiro

A439 São Manoel

Pública

2558 Caldre Fião

V578 Paulino Azurenha/Cascatinha/Azenha

V758 Agronomia/Informática

4738 Jardim Carvalho/Jardim Do Salso

5258 Rio Branco/Anita/Iguatemi

C12 Circular Centro/Sábados

