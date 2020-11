Porto Alegre DMLU realiza operação especial de limpeza das ruas de Porto Alegre no segundo turno das eleições

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2020

Equipes itinerantes farão a limpeza e a varrição em todas as seções eleitorais Foto: Divulgação/PMPA Equipes itinerantes farão a limpeza e a varrição em todas as seções eleitorais. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

Uma nova operação especial será realizada pelo DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) para garantir a limpeza das ruas de Porto Alegre neste domingo (29), dia do segundo turno das eleições municipais.

A operação vai contar com a participação de aproximadamente cem pessoas, entre garis e motoristas, em equipes itinerantes que farão a limpeza e varrição em todas as seções eleitorais.

Segundo a prefeitura, fiscais do DMLU atuarão em quatro regiões de Porto Alegre onde ficam as maiores seções eleitorais. Eles estarão atentos ao descarte irregular de santinhos em vias públicas, com o objetivo de inibir e responsabilizar os infratores. A multa para esse tipo de descarte é de 90 UFMs, correspondentes a aproximadamente R$ 380.

