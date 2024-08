Expointer Ópera Gaúcha retorna à Expointer com participação de Luísa Sonza

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Espetáculo vai tratar da resiliência do povo gaúcho ao longo da sua história Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi Espetáculo vai tratar da resiliência do povo gaúcho ao longo da sua história. (Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi) Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Ópera Gaúcha retorna à Expointer neste ano com o espetáculo “A Força do Nosso Povo”, mostrando a resiliência do povo gaúcho em toda sua história. São aproximadamente 200 profissionais envolvidos, entre bailarinos, cantores, músicos e equipes de som e luz que estarão em cena na pista central do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A apresentação neste sábado (24), às 19h, terá a participação de Luísa Sonza. A cantora, nascida em Tuparendi, no norte gaúcho, teve importante participação na arrecadação de recursos para ajudar as vítimas da enchente no Estado.

Segundo Marquinhos Kroeff, produtor cultural e idealizador do evento, uma estrutura gigante – com 20 toneladas de equipamentos – deve levar ao público muita emoção, sensibilidade e alegria, em uma noite que promete encantar a todos e abrilhantar a maior feira da América Latina. “O espetáculo vai trazer diversos efeitos visuais, música, dança, declamação e muitas referências culturais do nosso estado”, explica.

No repertório, canções clássicas do povo gaúcho como “Céu, Sol, Sul, Terra e Cor”, “Quando Sobra o Minuano”, “Reexistir” e “A Nossa Marca do Sul”, além de coreografias executadas pelos Centro de Tradições Gaúchas (CTGs) Rancho da Saudade (Cachoeirinha), Rincão da Amizade (Gravataí) e Gildo de Freitas (Porto Alegre) e Departamento Tradicionalista Juvenil (Passo Fundo).

Além dos dançarinos, estarão presentes os cantores Joca Martins, Luísa Barbosa, Analise Severo, Pirisca Grecco, Érlon Pericles, Fernando Saccol, Maria Alice, Emily Borghetti, Luciano Maia, Mas Bah, Rodrigo Soltton, Ricardo Comasseto, Adriana de Los Santos, Fofa Nobre, Liliana Cardoso, José Alberto Andrade e José Estivalete.

A direção-geral e o roteiro são de responsabilidade de Sir da Cunha, o Kako. O projeto tem Gustavo Brodinho na direção musical, Emerson Ribeiro na direção coreográfica, cenas e movimentos, José Luís Fagundes (Cabelo) como lighting designer, Guilherme Valadas nos conteúdos, telão, vídeos/making off, Juarez Junior na divulgação, Marquinhos Kroeff na produção executiva e criação e Camila Quinteros na assistência de produção.

As primeiras edições

O lançamento da Ópera Gaúcha foi realizado em 2017 para comemorar a 40ª Expointer. Naquela edição, o projeto contou com 40 gaiteiros, levou ao palco diversos cantores e bailarinos e uma encenação com cavalos. De lá para cá foram mais duas edições do evento, que foi interrompido durante a pandemia.

Serviço

* O quê: Espetáculo Ópera Gaúcha

* Quando: Sábado (24), às 19hs

* Onde: na pista central do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio

* Acesso: mediante ingresso para a Expointer.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer

https://www.osul.com.br/opera-gaucha-retorna-a-expointer-com-luisa-sonza/

Ópera Gaúcha retorna à Expointer com participação de Luísa Sonza

2024-08-23