Expointer Shows nacionais e diversas atrações culturais marcam presença na 47ª Expointer

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Palco Show receberá Os Serranos com participação do cantor Michel Teló, enquanto que o espetáculo Ópera Gaúcha terá participação da cantora Luísa Sonza. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini O Palco Show receberá Os Serranos com participação do cantor Michel Teló, enquanto que o espetáculo Ópera Gaúcha terá participação da cantora Luísa Sonza. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para além dos animais, das feiras de artesanato, da agricultura familiar, do agro e de todas as demais atrações aguardadas anualmente na Expointer, a 47ª edição da feira também oferecerá uma intensa e gratuita programação cultural. O Palco Show, que estará ao lado das esferas e em frente ao Portão 2, receberá atrações de nível nacional, como o grupo Os Serranos com participação especial do cantor Michel Teló, além de apresentações de dança, teatro e mostra de fotografias.

Os shows possuem recursos da Lei Rouanet e aporte de produtoras locais, segundo o produtor Marquinhos Kroeff, que não esconde as expectativas. “Acho que a presença do público nesta edição será bem forte, porque é uma Expointer de retomada. As pessoas querem e precisam buscar incentivos. Eu também sempre penso que a atual feira sempre vai ser melhor do que a anterior. Trabalho para isso”, explica.

Kroeff destaca que, neste sábado (24), primeiro dia da Expointer, a abertura dos portões será com show de uma banda alemã acompanhando as autoridades e a apresentação de um grupo de danças folclóricas gaúchas, de Encruzilhada do Sul, em frente à Farsul. A partir das 19h, na Pista Central do Parque, haverá o espetáculo Ópera Gaúcha, que neste ano contará com a participação da cantora Luísa Sonza.

No decorrer da programação, grandes nomes da música e do humor do Estado subirão ao palco da 47ª Expointer, como Guri de Uruguaiana, na terça-feira (27), Renato Borghetti, na quinta-feira (29), e os cantores Elton Saldanha, no sábado (30), e César Oliveira e Rogério Melo, no domingo (1º) de encerramento da feira.

Veja a seguir a programação completa:

Sábado (24)

* 2ª Mostra da Cultura Gaúcha do Parque Assis Brasil

– 14h – Grupo de Danças do 35 CTG

– 14h30 – Mostra Fotográfica com Edu Rocha

* Projeto Jayme Caetano Braun – Um século de arte

– 15h – Show Especial “Jayme Caetano Braun – Um Século de Arte”

* Projeto Estrada Cultural

– 16h – Taina Boeri

– 17h – Leonel Gomez

– 18h – João de Almeida Neto

Domingo (25)

* 2ª Mostra da Cultura Gaúcha do Parque Assis Brasil

– 14h – Grupo de Danças do CTG Rancho da Saudade

– 14h30 – Ricardo Comasseto

* Projeto Estrada Cultural

– 15h – Bibiana Melo

– 16h – Mauro Moraes

– 17h – Eliandro Luz e Grupo Oh De Casa

– 18h – Érlon Péricles

Segunda (26)

* 2ª Mostra da Cultura Gaúcha do Parque Assis Brasil

– 14h – Grupo de Danças do CTG Gildo de Freitas

– 14h30 – Luciano Maia

* Projeto Estrada Cultural

– 15h30 – Antonyo Rycardo

– 16h30 – Maria Luiza Benitez

– 17h30 – Cristiano Quevedo

Terça (27)

* 2ª Mostra da Cultura Gaúcha do Parque Assis Brasil

– 14h – Edison Gaúcho e Grupo Força Gaúcha

– 14h30 – Mostra Fotográfica com Virgínia Souza

– 15h – Elmer Fagundes

* Projeto Estrada Cultural

– 15h30 – Amilton Lima

– 16h30 – Pedro Ernesto Denardin

– 17h30 – Guri de Uruguaiana

Quarta (28)

* 2ª Mostra da Cultura Gaúcha do Parque Assis Brasil

– 14h – Grupo de Danças do CTG Independência Gaúcha

– 14h30 – Dudu Gaiteiro

* Projeto Estrada Cultural

– 15h – Rosina Ferreira

– 16h – Grupo Sombra Del Ayer

– 17h – Pirisca Grecco

– 18h – Os Chacreiros

* Show Reconstruir

– 20h – Os Serranos- Participação Especial de Michel Teló

Quinta (29)

* 2ª Mostra da Cultura Gaúcha do Parque Assis Brasil

– 14h – Grupo de Danças Querência Amada

– 14h30 – Renato Borghetti

* Projeto Estrada Cultural

– 15h30 – Thiago Reder e Fabiano Índio

– 16h30 – Janaina Maia

– 17h30 – Carlos Magrão

– 18h30 – Daniel Torres

Sexta (30)

* 2ª Mostra da Cultura Gaúcha do Parque Assis Brasil

– 14h – Agrupamento Biriva Tranca-Fio

– 14h30 – Mostra Fotográfica Fernando Dias

– 14h45 – Marcello Caminha

* Projeto Estrada Cultural

– 15h30 – Juliana Spanevello

– 16h30 – Joca Martins

– 17h30 – Wilson Paim

– 18h30 – Shana Muller

Sábado (31)

* 2ª Mostra da Cultura Gaúcha do Parque Assis Brasil

– 14h – Grupo de Danças do CTG Brazão do Rio Grande

– 14h30 – Fabiano Harden

– 15h – Fofa Nobre

* Projeto Estrada Cultural

– 15h30 – Nycolas Pereira

– 16h30 – Angelo Franco

– 17h30 – Elton Saldanha

– 18h30 – Luiza Barbosa

Domingo (1º)

* 2ª Mostra da Cultura Gaúcha do Parque Assis Brasil

– 14h – Grupo de Danças Folk de Espora

– 14h30 – Jean Carlos Godoy e Leandro Rodrigues

* Projeto Estrada Cultural

– 15h – Stephanie Kauana

– 16h – Capitão Faustino

– 17h – Marcelo Cachoeira

– 18h – César Oliveira e Rogério Melo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer

https://www.osul.com.br/shows-nacionais-atracoes-culturais-na-47-expointer/

Shows nacionais e diversas atrações culturais marcam presença na 47ª Expointer

2024-08-23