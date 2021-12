Rio Grande do Sul Operação contra desvios no setor público cumpre mandados de busca e apreensão em repartições, empresas e residências na Região Norte do Estado

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2021

Ofensiva foi deflagrada no município de Pontão, (Foto: Divulgação/MP-RS)

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) deflagrou nesta quinta-feira (2) na cidade gaúcha de Pontão (Região Norte do Estado) a terceira fase da operação “Aliança Criminosa”. O foco é o combate a fraudes em licitações, lavagem de dinheiro e peculato cometidos por empresários e servidores municipais.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na sede da prefeitura e de quatro secretarias municipais (Saúde, Finanças, Assistência Social, Indústria e Comércio), dentre outras repartições. O roteiro também incluiu três empresas e seis residências.

A investigação é coordenada pelo diretor da Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre, Mauro Lucio da Cunha Rockenbach, com apoio do promotor Alcindo Luz Bastos da Silva Filho. O ponto de partida foi uma ofensiva iniciada em maio no município de Dona Francisca (Região Central).

“Essa é mais uma aliança criminosa mantida entre empresários inescrupulosos e servidores municipais, agora neste pequeno município”, destacou Mauro Rockenbach.

Outras medidas

Além das ordens de busca e apreensão, a Justiça atendeu a um pedido do Ministério Público para que os investigados ficassem proibidos de ter acesso às dependências da prefeitura.

Ao menos nove servidores foram suspensos do exercício de suas funções públicas e oito suspeitos estão impedidos de firmar contrato com o setor público.

(Marcello Campos)

