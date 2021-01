Polícia Operação contra o tráfico de drogas e homicídios prende quatro criminosos em Guaíba

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2021

Operação Hill foi realizada por policiais civis e militares Foto: Polícia Civil/Divulgação Operação Hill foi realizada por policiais civis e militares. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Quatro criminosos foram presos em flagrante na manhã desta quinta-feira (28), em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, durante a Operação Hill.

A ação foi deflagrada pela Polícia Civil em conjunto com a Brigada Militar para combater o tráfico de drogas e homicídios atribuídos a integrantes de duas quadrilhas do bairro Colina.

Conforme as investigações, que duraram cerca de dois meses, os bandidos agiam de forma violenta, ameaçando moradores, executando usuários devedores e rivais do tráfico. Em uma ocasião, inclusive, entraram em confronto com a Brigada Militar, utilizando armas curtas e um fuzil.

