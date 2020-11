Rio Grande do Sul Operação Derrubadas, em combate à caça ilegal de animais silvestres, prende três indivíduos em Tenente Portela e Vista Gaúcha

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Na ação foram apreendidas aves silvestres e galos de rinha, além de armas e acessórios utilizados na caça ilegal. Foto: Polícia Civil/Divulgação Na ação foram apreendidas aves silvestres e galos de rinha, além de armas e acessórios utilizados na caça ilegal. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (10), a Operação Derrubadas, com o objetivo de reprimir a prática do crime de caça ilegal de animais silvestres nos municípios de Tenente Portela e Vista Gaúcha. Na ação, três indivíduos foram presos em flagrante por posse e porte irregular de arma de fogo. Diversas aves silvestres, galos de rinha e apetrechos utilizados na caça ilegal foram apreendidos.

Foram cumpridos seis mandados de busca, resultando na apreensão de acessórios para rinhas, como biqueiras, esporas, temporizadores, cronômetro, anotações e medicamentos, 33 galos de rinha, uma espingarda calibre 36, uma espingarda calibre 20, duas espingardas de pressão, munição de diversos calibres, apetrechos e insumos para recarga, aves silvestres – caturritas, pintassilgo, coleiro, azulão – e apetrechos para captura de animais silvestres, como alçapão e arapucas, dois simulacros de arma de fogo, carne de caça de tatu, veado, quati, capivara e juruti, redes e tarrafas de pesca, além de um silenciador.

A investigação teve início em outubro de 2019, a partir de uma denúncia de caça ilegal e uso de armamentos ou acessórios ilegais, tais como silenciadores. Conforme denunciado, os integrantes do grupo criminoso reúnem-se para caçada ilegal de animais silvestres na região de Tenente Portela e Derrubadas. Eram caçadas indiscriminadamente animais da fauna silvestre e armazenadas as carcaças dos animais abatidos nas residências dos integrantes, que também guardavam as fotografias dos animais e as exibiam como troféu.

A ação contou com o apoio da Delegacia de Polícia de Tenente Portela e dos policiais da 10ª Região Policial e 22ª Região Policial, bem como da Sema (Secretaria Estadual do Meio Ambiente) e ARPA (Associação Riograndense de Proteção dos Animais).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul