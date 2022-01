Porto Alegre Operação Esforço Concentrado faz abordagens na Orla do Guaíba, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2022

Ação contou com a integração das forças de segurança Foto: EPTC/PMPA Ação contou com a integração das forças de segurança. (Foto: EPTC/PMPA) Foto: EPTC/PMPA

A Operação Esforço Concentrado realizou mais uma ação, na madrugada deste domingo (23), na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. Agentes da EPTC (Empresa Pública de Transportes e Circulação), Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da Guarda Municipal, Polícia Civil e 1º Batalhão de Polícia Militar monitoraram a circulação dos frequentadores, abordaram nove pessoas e fiscalizaram 86 veículos, sendo 40 carros e 46 motocicletas.

Na ação deste domingo, somente um condutor recusou o teste do bafômetro e outro teve a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) recolhida. Não foram identificados casos de embriaguez ao volante e nenhum veículo precisou ser recolhido por falta de documentação ou de condições de trafegabilidade.

O diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramires, destaca a efetividade da integração entre os órgãos do Estado e município. “O objetivo da fiscalização integrada é conscientizar pedestres e motoristas sobre a importância da manutenção da ordem para garantir a segurança de todos. Com a união de esforços é possível diminuir a imprudência e conter o número de vítimas em nossas ruas”, afirma Ramires.

“As ações conjuntas nas ruas da nossa cidade, além de coibir as infrações de trânsito, visam aumentar a presença do poder público, dando sensação de segurança à população e prevenindo atos criminosos na nossa cidade”, destaca o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento.

Na madrugada de sábado (22), a operação no mesmo local flagrou nove condutores sem Carteira Nacional de Habilitação, dois com habilitação incompatível e recolheu oito veículos com diversas irregularidades. Também no sábado, um condutor foi flagrado por crime de embriaguez ao volante, enquanto sete motoristas recusaram o teste do etilômetro e tiveram suspensão do direito de dirigir por 12 meses, além de multa gravíssima e sete pontos na CNH.

