Rio Grande do Sul Operação “Verão Total”: em 40 dias, queda de 12% no número de mortes violentas no Litoral gaúcho

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2025

Mobilização prossegue até 5 de março, com reforço de efetivos e ações. (Foto: Raquel Barcellos/Arquivo Policia Civil)

O reforço de mais de 3 mil agentes de segurança pública nos Litorais Norte e Sul, bem como em águas internas (rios etc.) resultou em queda nos principais indicadores de criminalidade durante os 40 primeiros dias da edição 2025 da operação “Verão Total”. A redução mais significativa foi de 12% no número de mortes violentas, em relação a igual período da mobilização anterior. Foram 29 ocorrências, contra 33.

Com reforço de quase 1,4 mil militares destacados para o policiamento ostensivo, a Brigada Militar executou mais de 72 mil abordagens, o que resultou em 909 prisões em flagrante e 137 capturas de foragidos, além da apreensão de 76 armas-de-fogo e mil itens de munições. O período abrangido vai de 20 de dezembro a 29 de janeiro.

Dentre as ações desenvolvidas, o Litoral recebeu o Batalhão Escola, unidades formadas por alunos-soldados, alunos oficiais e alunos sargentos, integrantes dos cursos de formação da BM. Durante todo o final de semana, os militares tiveram oportunidade de exercer na prática todo o conhecimento adquirido sobre a atividade policial.

Os roubos a estabelecimentos comerciais sofreram retração de 54%, passando de 13 casos para seis. Assaltos a residências, por sua vez, desceram de dez para sete ocorrências – uma baixa de 41%.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS) já realizou 465 salvamentos e mais de 264 mil ações preventivas nas praias e águas internas. Reforçada em seu efetivo por quase 1,1 mil bombeiros militares, guarda vidas civis temporários e guarda-vidas militares, 21 moto-aquáticas, 22 quadriciclos e uma aeronave exclusiva para atividades de prevenção e salvamento, a corporação protege a população no entorno das mais de 240 guaritas de salvamento ativas.

A Polícia Civil conta com um reforço de 600 servidores no Litoral durante todo período de verão. A instituição atuou em uma média de nove ações diárias de Polícia Judiciária, que resultaram em 123 prisões e apreensões de menores, e da apreensão de 73 armas e quase R$ 245 mil sem procedência. Também desenvolveu atividades educativas e preventivas com a população presente no litoral.

Dentre os crimes patrimoniais, os roubos de veículos se reduziram em 44%. Enquanto na operação iniciada em dezembro de 2023 foram 18 incidentes desse tipo, nos últimos quarenta dias a estatística é de dez casos. Assaltos a pedestres também apresentaram retração: 16%, índice resultante da queda de 177 para 149 registros.

Os estelionatos, por sua vez, diminuíram 32% no período de veraneio avaliado. Com materiais informativos nas redes sociais, a Secretaria da Segurança Pública e a Polícia Civil reforçaram informações importantes para evitar os golpes mais comuns aplicados na época, como o golpe do falso aluguel na praia. Os estelionatos passaram de 982 para 669.

A Operação Verão Total prossegue até o dia 5 de março, com reforço contínuo nas ações até o fim do carnaval.

Com a palavra…

O governador Eduardo Leite destaca os esforços de integração das forças de segurança e os investimentos na área como fundamentais para os resultados: “São números que mostram o acerto desta política pública para entregar um verão tranquilo e seguro, como a população merece. Observamos uma melhoria constante e um aumento também da percepção de segurança, algo que conseguimos alcançar com reposição de efetivo, investimentos em equipamentos e tecnologia na área da segurança”.

Titular da Secretaria da Segurança Pública (SSP), Sandro Caron acrescenta:“Temos uma atenção especial para atender a população gaúcha que se desloca ao litoral para as férias de verão. No 1⁰ período da Operação, que iniciou no dia 20 de dezembro, já foram mais de mil prisões efetuadas pela Brigada Militar e pela Polícia Civil e a apreensão de quase 150 armas em 40 dias”.

(Marcello Campos)

