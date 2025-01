Bruno Laux Oposição desconfia de estratégia na fala de Lula sobre possibilidade de não concorrer à reeleição em 2026

Por Bruno Laux | 24 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Descrença da oposição

Lideranças da oposição receberam com desconfiança a recente sinalização do presidente Lula de que ele pode não concorrer à reeleição ao Planalto em 2026. Descrentes da possibilidade, oposicionistas avaliaram a fala como uma estratégia do líder do Planalto para reduzir pressões em relação ao atual governo.

Saúde gaúcha

Em visita ao RS, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou nesta quinta-feira uma série de medidas destinadas ao fortalecimento do sistema de saúde do Estado. Passando pelas cidades de Bagé, Pelotas e Porto Alegre, a chefe ministerial apresentou um conjunto de novas tecnologias para o controle da dengue, além de avanços dos programas Mais Acesso a Especialistas e Rede Alyne.

Giro pelo Brasil

Cobrada pelo presidente Lula por maior publicização das ações do Ministério da Saúde, Nísia Trindade iniciou pelo RS uma série de visitas que fará a diferentes regiões do Brasil. A chefe ministerial pretende se reunir com lideranças de uma série de municípios brasileiros para divulgar as ações tomadas pelo governo, além de tratar da divisão da responsabilidade na área com governos locais.

Marco Civil

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, sinalizou nesta quinta-feira que a Corte deve pautar o julgamento do Marco Civil da Internet assim que o ministro André Mendonça, autor de um pedido de vista, devolver o processo ao plenário. A partir da devolutiva, que deve ocorrer ainda no primeiro semestre, o Tribunal retomará o julgamento sobre a responsabilidade das redes sociais sobre os conteúdos veiculados em suas plataformas.

Pauta imediata

Participando do Brazil Economic Forum, promovido pelo grupo Lide na Suíça, Luís Roberto Barroso também confirmou que, assim que concluída a fase de apresentação de denúncias e produção de provas no caso do 8 de Janeiro, a discussão será pautada imediatamente no STF. Para o presidente da Corte, o avanço do processo é necessário, uma vez que, do contrário, “alguém que perder [as eleições] vai achar que é natural fazer a mesma coisa e invadir todos os prédios públicos dos poderes”.

Reflexos positivos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está confiante de que a recente queda do dólar deve ter um impacto imediato na queda do preço dos alimentos no Brasil. O chefe ministerial avalia ainda que a previsão de uma boa safra agrícola para 2025 também contribuirá para a redução do custo de itens do gênero.

Candidatura condicionada

Inicialmente resistente à ideia, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta semana “não ter problemas” sobre uma eventual candidatura de sua esposa Michelle à Presidência da República. O ex-mandatário enxerga com otimismo as chances de a ex-primeira-dama obter sucesso na disputa, mas afirma que, caso a hipótese ocorra, deverá ser indicado por ela como ministro da Casa Civil.

Brecha para jovens

O deputado Eros Biondini (PL-MG) vem preparando para o retorno do recesso parlamentar a apresentação de uma Proposta de Emenda à Constituição que reduz a idade mínima de elegibilidade no Senado para 30 anos. A medida surge em favor do correligionário deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que possui ambição de ascender à Casa da Alta do Congresso, mas que não estará na faixa etária exigida para se eleger como senador em 2026.

Cidades resilientes

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara deve retomar em 2025 a análise da proposta da deputada Socorro Neri (PP-SC) que cria a Política Nacional de Cidades Resilientes e o Programa Nacional de Fomento às Cidades Resilientes. As medidas devem viabilizar o avanço de instrumentos para reduzir os impactos das mudanças climáticas e de desastres naturais nas cidades brasileiras, com foco especial em locais mais vulneráveis.

Residual do IR

A Receita Federal abre nesta sexta-feira o processo de consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física do mês de janeiro de 2025. O conjunto, que totaliza R$864,9 milhões, é integrado por 268.114 restituições que serão destinadas aos contribuintes, entre prioritários e não prioritários.

Prisão humanitária

Condenado a nove anos e um mês de prisão por ataques ao STF e a agentes da PF, o ex-deputado federal Roberto Jefferson solicitou nesta quinta-feira ao Supremo pela concessão de “prisão domiciliar humanitária”. A defesa do ex-parlamentar, que já alegou “quadro depressivo” e “incapacidade de se nutrir” do cliente, solicitou a conversão do regime penal para que seja possível sua internação hospitalar de imediato, quando necessário.

Agendas em SP

Em viagem a São Paulo nesta quinta-feira, o vice-governador Gabriel Souza cumpriu uma série de compromissos na capital paulista, incluindo uma reunião com o prefeito Ricardo Nunes e o secretário estadual da Fazenda de SP, Samuel Kinoshita. As agendas foram integradas por diálogos sobre parcerias nas áreas de educação, infraestrutura e desenvolvimento social, além de uma visita à Vila Reencontro Pari, destinada ao acolhimento de famílias em situação de rua.

150 anos de imigração

Já está oficialmente no ar o site criado pelo governo gaúcho para unificar todas as informações acerca dos eventos em comemoração aos 150 anos da imigração italiana no RS. A plataforma reúne notícias sobre as celebrações, os órgãos e entidades envolvidos no movimento, além do calendário de eventos, a identidade visual e demais materiais relacionados às festividades programadas para este ano.

Extinção da Fasc

Com 23 votos favoráveis e 12 abstenções, os vereadores de Porto Alegre aprovaram nesta quinta-feira o projeto de lei do Executivo que extingue a Fundação de Assistência Social e Cidadania. A medida prevê a absorção das competências, patrimônio, servidores estatutários, empregados públicos e funções gratificadas do órgão pela administração direta.

Reformulação de secretarias

A Câmara de Porto Alegre aprovou também nesta quinta-feira um segundo projeto do governo Melo, que cria a Secretaria Municipal Geral de Governo e a Secretaria Municipal de Assistência Social. O texto prevê ainda a extinção da pasta de Habitação e Regularização Fundiária, além da alteração do nome de seis secretarias da prefeitura.

Praças em revitalização

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos segue realizando semanalmente, nas terças e quintas-feiras, um mutirão de serviços em 24 praças de Porto Alegre. A ação promove uma série de pequenos reparos infraestruturais nos espaços, como pinturas de brinquedos e podas de árvores.

Foto: @obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/oposicao-desconfia-de-estrategia-na-fala-de-lula-sobre-possibilidade-de-nao-concorrer-a-reeleicao-em-2026/

Oposição desconfia de estratégia na fala de Lula sobre possibilidade de não concorrer à reeleição em 2026

2025-01-24