Orçamento do ano que vem prevê salário mínimo de R$ 1.421

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2023

Nova regra de correção fez o governo elevar a previsão para o salário mínimo no próximo ano. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Nova regra de correção fez o governo elevar a previsão para o salário mínimo no próximo ano. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O projeto da Lei Orçamentária de 2024, enviado no fim da tarde desta quinta-feira (31) ao Congresso, prevê o mínimo de R$ 1.421, R$ 32 mais alto que o valor de R$ 1.389 proposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A nova regra de correção fez o governo elevar a previsão para o salário mínimo no próximo ano.

Esse montante, confirmado pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, representa aumento real (acima da inflação) de 7,7% em relação a 2023. A alta obedece ao retorno da regra de correção automática do salário mínimo, sancionada nesta semana pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A regra havia sido extinta em 2019.

Ela estabelece que o salário mínimo subirá o equivalente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado em 12 meses até novembro do ano anterior mais o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, a soma das riquezas produzidas no País de dois anos antes. Para o ano que vem, a correção considera o PIB de 2022, que cresceu 2,9%.

O valor final do salário mínimo em 2024 pode ficar ainda maior, caso o INPC até novembro suba mais que o esperado até aquele mês. Com base na inflação acumulada entre dezembro de 2022 e novembro de 2023, o governo enviará uma mensagem modificativa ao Congresso no início de dezembro.

A previsão oficial para o INPC em 2023 está 4,48%. O valor consta no último Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas, divulgado no fim de julho. A próxima estimativa será divulgada no fim de setembro, na nova edição do Boletim Macrofiscal pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda.

Orçamento do ano que vem prevê salário mínimo de R$ 1.421

2023-08-31