Por Redação O Sul | 12 de julho de 2023

No ano passado, 67 países em cinco continentes relataram surtos de gripe aviária de alta patogenicidade H5N1 em aves domésticas e selvagens. (Foto: Reprodução)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou nessa quarta-feira (12) para os riscos aos humanos dos recorrentes surtos de gripe aviária. Segundo a entidade, embora os vírus da gripe aviária normalmente se espalhem em aves, o número crescente de detecções de H5N1 entre mamíferos levanta a preocupação de que o vírus possa se adaptar para infectar humanos mais facilmente.

Esses animais são biologicamente mais próximos dos humanos do que as aves. Além disso, alguns mamíferos podem atuar como recipientes de mistura para os vírus influenza, levando ao surgimento de novos vírus que podem ser ainda mais prejudiciais para animais e humanos.

A linhagem ganso/Guangdong do vírus da gripe aviária H5N1 surgiu pela primeira vez em 1996 e tem causado surtos em aves desde então. Desde 2020, uma variante desses vírus levou a um número sem precedentes de mortes em aves selvagens e domésticas em muitos países da África, Ásia e Europa. Em 2021, o vírus se espalhou para a América do Norte e, em 2022, para a América Central e do Sul.

No ano passado, 67 países em cinco continentes relataram surtos de gripe aviária de alta patogenicidade H5N1 em aves domésticas e selvagens, com mais de 131 milhões de aves domésticas perdidas devido à morte ou abate em fazendas e aldeias afetadas. Em 2023, outros 14 países relataram surtos, principalmente nas Américas, à medida que a doença continua se espalhando. Vários eventos de morte em massa foram relatados em aves selvagens, causados ​​por vírus influenza A(H5N1) clade 2.3.4.4b.

Recentemente, também houve relatos de surtos do vírus influenza A(H5) entre mamíferos. Dez países em três continentes relataram surtos em mamíferos, mas a OMS acredita que o número real seja ainda maior. Os vírus H5N1 também foram detectados em animais domésticos, como cães e gatos em vários países.

“Há uma recente mudança de paradigma na ecologia e epidemiologia da gripe aviária que aumentou a preocupação global à medida que a doença se espalhou para novas regiões geográficas e causou mortes incomuns de aves selvagens e aumento alarmante de casos de mamíferos”, disse o médico Gregorio Torres, Chefe do Departamento de Ciências da WOAH.

Avaliação do risco

Detecções esporádicas do H5N1em humanos também foram relatadas, mas permanecem muito raras, com 8 casos relatados desde dezembro de 2021. Embora tenham alta taxa de mortalidade, os casos humanos detectados até agora estão principalmente ligados ao contato próximo com aves infectadas e ambientes contaminados.

“O vírus não parece ser capaz de se transmitir facilmente de uma pessoa para outra, mas é necessária vigilância para identificar qualquer evolução no vírus que possa mudar isso”, disse Sylvie Briand, diretora de Preparação e Prevenção de Epidemias e Pandemias da OMS.

Estudos estão em andamento para identificar quaisquer alterações no vírus que possam ajudá-lo a se espalhar mais facilmente entre mamíferos, incluindo humanos.

Diante disso, a OMS se uniu à Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e à Organização Mundial para a Saúde Animal (WOAH) para pedir que os países trabalhem juntos para salvar o maior número possível de animais e proteger as pessoas. As informações são do jornal O Globo.

