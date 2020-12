Mundo Organização Mundial da Saúde defende restrição de viagens contra mutação do coronavírus

O Escritório Europeu da OMS (Organização Mundial da Saúde) anunciou nesta terça-feira (22) uma reunião de seus membros para discutir estratégias de testes, redução da transmissão e comunicação sobre a cepa de coronavírus surgida no Reino Unido.

“Limitar as viagens para conter a propagação é prudente até que melhores informações estejam disponíveis. Cadeias de suprimentos para produtos essenciais e viagens essenciais devem continuar a ser possíveis”, disse o diretor da OMS para a Europa, Hans Kluge, em sua conta no Twitter. Ele não revelou a data da reunião.

Vários países europeus fecharam temporariamente suas fronteiras aos viajantes do Reino Unido por causa da cepa, que parece ser transmitida “mais facilmente”, embora sua gravidade ainda não seja clara, segundo Kluge.

“Aumentar as medidas de prevenção é crucial”, acrescentou o chefe do escritório europeu da OMS. Há três dias, o governo britânico reforçou as restrições à movimentação da população em Londres e no sudeste da Inglaterra devido ao alarmante aumento de casos da Covid-19, que especialistas associam a uma nova variante do coronavírus altamente contagioso.

