Organização Mundial da Saúde suspende testes com cloroquina e hidroxicloroquina contra a Covid-19

25 de Maio de 2020

O Ministério da Saúde brasileiro recomendou o uso das substâncias

A OMS (Organização Mundial da Saúde) anunciou, nesta segunda-feira (25), que suspendeu temporariamente testes com a cloroquina e a hidroxicloroquina para tratar a Covid-19. A decisão foi tomada dentro do ensaio Solidariedade, iniciativa internacional da OMS para buscar tratamentos contra a doença.

O diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom, afirmou que a suspensão foi determinada depois de um estudo publicado na sexta-feira (22) na revista científica The Lancet. A pesquisa, feita com 96 mil pessoas, apontou que não houve eficácia da cloroquina e a da hidroxicloroquina contra a Covid-19 e detectou risco de arritmia cardíaca nos pacientes que as utilizaram.

“Os autores reportaram que, entre pacientes com Covid-19 usando as drogas, sozinhas ou com um macrolídeo [classe de antibióticos da qual a azitromicina faz parte], estimaram uma maior taxa de mortalidade”, declarou Tedros.

A OMS afirmou que o quadro executivo do Solidariedade vai analisar dados disponíveis globalmente sobre os medicamentos, que são usados para tratar malária e doenças autoimunes. “Eu quero reiterar que essas drogas são aceitas como geralmente seguras para uso em pacientes com doenças autoimunes ou malária”, destacou Tedros.

