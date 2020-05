Dicas de O Sul Dia do Desafio 2020 será virtual e solidário

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

A população também será convidada a exercitar a solidariedade, por meio do Desafio Solidário A população também será convidada a exercitar a solidariedade, por meio do Desafio Solidário. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA)

O Dia do Desafio, tradicional evento realizado na última semana do mês de maio que propõe a prática de esportes, terá um formato diferenciado em função da pandemia do novo coronavírus. A iniciativa, que ocorre nesta quarta-feira (27), terá programação virtual e se integrará ao drive-thru da Campanha do Agasalho da prefeitura de Porto Alegre.

Promovido pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc, o projeto propõe que as pessoas interrompam suas atividades rotineiras e pratiquem qualquer atividade física por pelo menos 15 minutos consecutivos. A ideia é mobilizar a população em prol do bem-estar e da qualidade de vida. Neste ano, o convite às atividades físicas será por meio de uma programação virtual transmitida pela página do Sesc/RS no Facebook e pelos canais oficiais das unidades Sesc e Senac de todo o Estado. Os professores da Diretoria-Geral de Esporte, Recreação e Lazer da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte vão participar com aulas virtuais pela página no Facebook da diretoria.

A população também será convidada a exercitar a solidariedade, por meio do Desafio Solidário. A arrecadação será feita no drive-thru da prefeitura, das 11h às 16h, na avenida Borges de Medeiros, na calçada do Largo Glênio Peres. Quem doar agasalhos ganhará uma camiseta comemorativa à data.

