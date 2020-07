Feita no fim de junho em parceria com a Peter G. Peterson Foundation, a pesquisa mostra que os americanos que vivem em áreas afetadas pelo novo surto de infecções, como os Estados da Flórida, Arizona e Texas, estão mais pessimistas que o restante do país.

No sul, 56% dos entrevistados disseram esperar que a pandemia piore na região no próximo mês. No oeste, o índice sobe para 59%. Em comparação, no nordeste, onde está Nova York, primeiro epicentro da Covid-19 nos EUA, apenas 29% acreditam que a crise pode se agravar nas semanas seguintes.