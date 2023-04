Colunistas Os dispensados

Por Leandro Mazzini | 26 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A Refinaria Acelen, do Grupo Mubadala, tem se tornado refúgio de funcionários dispensados pela Refit, a maior refinaria privada do Rio de Janeiro. A maioria dos contratados, principalmente os que ocupam cargos mais elevados, foi dispensada da empresa carioca por ter gerenciado negociações pouco transparentes e que trouxeram prejuízos para a Refit – e são alvos de investigação interna diante do rígido compliance. A dúvida é se essas situações nebulosas vão se repetir na Acelen. A empresa informa que há ex-funcionários da Refit nos quadros, mas não revela quantos já passaram por lá.

Tecno pro-segurança

Dois interessantes projetos de lei caíram na Mesa Diretora da Câmara para distribuição. O PL 2.922/22, de Aureo Ribeiro (SDD-RJ), cria um “Botão de pânico em celulares”, em especial para mulheres vítimas de violência. O PL 6.446/19, de Bibo Nunes (PL-RS), lança o “GPS para aproximação de áreas de elevado risco”. Aliás, falta o “cumpra-se” da lei Lei 10.792/13 que obriga presídios a instalarem bloqueadores de celulares.

Tinder da Câmara

O amor está no ar na Câmara. Marcelo Aro, ex-deputado federal, pediu em casamento a deputada Luísa Canziani (PSD-PR). Ele a surpreendeu numa exposição agropecuária em Londrina (PR), ao pedir sua mão ao sogro, o ex-deputado e cartorário Alex Canziani. O casal segue o exemplo de João Campos (hoje prefeito do Recife) e a deputada Tabata Amaral. Todos se conheceram no plenário em Brasília.

Mercado do drone

Mais da ampla pesquisa da consultoria internacional Deloitt com 500 grandes empresas do Brasil: 10% delas já usam drones em suas atividades; 62% não utilizam essa ferramenta; 2% pretendem iniciar atividades com drones; 6% querem mantê-las e 4% vão aumentar o uso das maquininhas voadoras. Os drones estão mais presentes nos setores de construção, agro, energia, saneamento e turismo.

Um prêmio seguro

O mercado de capitalização segue atraindo os brasileiros que querem guardar dinheiro, mas não abrem mão da chance de ganhar prêmios em sorteios. Apenas no 1º trimestre de 2023 a Brasilcap, da BB Seguros, distribuiu mais de R$ 20 milhões em prêmios, contemplando 7.689 títulos. O valor representa crescimento de 23% em relação ao ano passado.

Jornalismo

Mais uma vítima de ataques maldosos oriundos do ideologismo partidário. Ao contrário do que divulgam bolsonaristas, o fotógrafo Adriano Machado, que faz trabalhos para Reuters e atua como freelancer, não tem ligação alguma com o PT ou Lula. Estava no Palácio do Planalto dia 8 de janeiro registrando os fatos pelas lentes do profissional que é. Aliás, como um repórter de guerra, pelo ambiente retratado. Nada além disso.

ESPLANADEIRA

# Asia Shopping anuncia parceria com a Operinter.

# Fujitsu General do Brasil anuncia campanha com mudança de nome.

# IAB lança livro que reúne laudos psiquiátricos de sobreviventes do Holocausto.

# RNI apresenta nova plataforma digital voltada à experiência híbrida do consumidor do setor imobiliário.

# Chico Fonseca lança “Amores, Marias, Marés”.

# Irena Freitas estará no Rio para o lançamento da obra “A lua caiu”, no sábado.

Colaboraram Equipes DF, SP, RJ e BA.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/os-dispensados/

Os dispensados

2023-04-26