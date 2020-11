Brasil Os eleitores portadores de algum tipo de deficiência visual ou de locomoção terão atendimento especial na hora de fazer valer o direito ao voto

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2020

Portadores de algum tipo de deficiência visual ou de locomoção terão atendimento especial na hora de votar. (Foto: Reprodução)

Acessibilidade é a palavra-chave para que 1.158.405 eleitores possam comparecer às urnas em todo o país e exercer plenamente o direito de cidadão neste domingo. Esse é o contingente de pessoas que declarou ter algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida.Para o pleito deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) preparou algumas medidas com o objetivo de facilitar o comparecimento às urnas e o voto. Pela primeira vez, por exemplo, deficientes visuais poderão ouvir o nome do candidato após digitar o número correspondente na urna eletrônica.

Isso evita que haja a necessidade de se ter alguém ao lado na hora do voto para confirmar se a escolha corresponde de fato ao candidato, o que quebrava uma regra básica do nosso processo democrático: o sigilo na hora de se fazer a opção por quem o eleitor deseja que o represente.

Trata-se de um recurso de sintetização de voz, tecnologia que transforma o texto em som. É como se a máquina fizesse o papel de uma pessoa lendo o conteúdo de algum documento. O sistema permite mais autonomia e segurança na hora do voto.

Para utilizá-lo, o eleitor com inscrição que o identifique como deficiente visual deve informar ao mesário para que ele habilite o recurso. “Será possível ouvir o nome do candidato e serão fornecidos também fones de ouvido, descartáveis, para garantir o sigilo do voto”, diz o presidente da Comissão de Acessibilidade do TRE-RJ, juiz Paulo Roberto Fragoso. “É mais um avanço no sentido de permitir fazer valer o voto”, acrescenta.

Os eleitores com dificuldades de locomoção tiveram até o último dia 1º de outubro a possibilidade de escolher o local de votação que fosse mais acessível, o que facilita o comparecimento às urnas. Também há prioridade no momento do voto. Se o eleitor que tem algum tipo de deficiência ou dificuldade de locomoção assim desejar, poderá contar com o auxílio de uma pessoa de sua confiança, mesmo que não tenha feito a requisição antecipadamente ao juiz eleitoral.

No Rio e em outras grandes cidades, haverá nos locais de votação um coordenador de acessibilidade para orientar os eleitores com deficiência. Em caso de dúvida ou de necessidade, basta que o eleitor o procure. Na avaliação de Fragoso, o respeito é um fundamental instrumento democrático: “O voto é a mais importante emanação de cidadania e a todos iguala. Nesta linha de princípios, é de importância primordial a participação de todos e, por óbvio, dos que possuem necessidades especiais”.

