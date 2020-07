Geral Os Emirados Árabes Unidos lançaram com sucesso nesta segunda-feira sua primeira sonda para uma missão no planeta Marte

20 de julho de 2020

Sonda Esperança foi enviada para Marte pelos Emirados Árabes Unidos nesta segunda-feira. (Foto: Reprodução/Twitter)

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) lançaram com sucesso nesta segunda-feira (20) sua primeira sonda para uma missão no planeta Marte. Batizada de Al-Amal (Esperança, em tradução livre), ela também é o primeiro instrumento enviado por um país árabe ao Espaço.

A missão deveria ter sido enviada no dia 15 de julho, mas foi adiada por duas vezes por conta das condições climáticas na base do centro espacial de Tanegashima, no Japão. Apesar de sair da base asiática, a construção e o envio foram realizados pelo Mohammed Bin Rashid Space Center (MBR SC), com cerca de 450 profissionais, sendo mais da metade de especialistas da EAU.

A sonda deve chegar a Marte em fevereiro de 2021, quando o país celebra seus 50 anos de unificação, e terá o objetivo de estudar a atmosfera local, criando uma espécie de “mapa do clima” ao longo de um ano marciano – o que equivale a 20 meses da Terra. Assim como os árabes, outras duas missões exploratórias para o planeta vermelho serão enviadas nos próximos dias, aproveitando o período em que Marte está mais próximo da Terra.

No dia 23 de julho, está previsto o lançamento da primeira missão chinesa para o astro, a Tianwen-1 (“Busca pela verdade celeste – 1”), que enviará dois veículos para o local para estudar a atmosfera marciana, bem como a estrutura interna e de superfície do planeta.

No dia 30, será a vez dos norte-americanos enviarem o seu quinto rover para o planeta, na aguardada missão da Nasa “Marte 2020”.

Missão tripulada

Em outra frente, a Nasa (a agência espacial norte-americana) informou que pretende comandar uma missão tripulada para Marte já na década de 2030. Apesar de este prazo em específico ser visto com desconfiança por alguns especialistas, todos concordam que estamos no caminho de possibilitar uma viagem espacial no futuro.

“Nos últimos 70 anos de exploração espacial, vivemos várias experiências concretas de erros e acertos que nos permitem chegar hoje a uma possibilidade real de levar humanos até Marte nas próximas décadas”, afirma Daniela Pavani, professora do departamento de astronomia do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). “É preciso entender essas realizações como uma caminhada de desenvolvimento. Muita gente até hoje não acredita na chegada da humanidade à Lua porque não percebe esse processo de construção”.

Segundo especialistas, a estrutura necessária para uma viagem tripulada a Marte não seria muito diferente da usada para ir à Lua ou à Estação Espacial Internacional. Precisaríamos dos tradicionais macacões, capacetes e mochilas de astronautas. A nave também seria semelhante, mas maior: o veículo Starship, por exemplo, projeto da empresa SpaceX para missões marcianas, terá 120 metros de altura — até hoje, o maior foguete construído foi o Saturno V, que tem 110 metros de altura, usado nas missões Apollo e Skylab.

A principal diferença seria, na verdade, a confiabilidade da tecnologia, afirma Zabot, da UFSC: “Na viagem para Marte, por ser mais distante, não é possível enviar suprimentos rapidamente. Os equipamentos precisam ser totalmente confiáveis. Um purificador de ar simplesmente não pode quebrar”. Enquanto a Lua está a cerca de 385.000 quilômetros da Terra (uma viagem de três dias), a distância mínima até Marte é de aproximadamente 54.600.000 quilômetros (trajeto de cerca de sete meses). As informações são da agência de notícias Ansa e do jornal O Estado de S. Paulo.

