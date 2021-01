Aumento do extremismo

O Exército disse estar trabalhando em conjunto com o FBI (a Polícia Federal americana) para identificar possíveis integrantes que participaram da invasão. A extensão da presença militar teria motivado o raro comunicado emitido no início da semana pelo general mais graduado dos EUA, Mark Milley, e pelos cinco integrantes do Estado-Maior Conjunto, composto pelos chefes de cada Arma.

A nota lembrava as tropas de seu dever de obediência ao poder civil e à Constituição, afirmando que as cenas vistas dentro do Congresso são “incoerentes com o Estado de Direito”. O comunicado terminava dizendo que Joe Biden se tornará o 46º comandante em chefe quando tomar posse, na próxima quarta-feira (20).

Os episódios acirraram as preocupações com o aumento das atividades de extrema direita nas Forças Armadas. À imprensa americana, um funcionário do alto escalão do Pentágono, que pediu anonimato, disse que houve um aumento do radicalismo nos quadros militares, tal qual na sociedade. Segundo o homem, as autoridades sabem que a categoria é ativamente visada por suas habilidades e porque aumenta a legitimidade do movimento.

“As normas do Departamento de Defesa proíbem expressamente que militares defendam ideologias e causas supremacistas ou extremistas” — disse o analista Garry Reid, que já responsável por supervisionar as tarefas de Inteligência do Pentágono. “Estamos fazendo o possível para eliminar o radicalismo.”

O inspetor-geral do Pentágono anunciou a abertura de uma investigação para compreender a efetividade dos programas para prevenir o extremismo e o apoio a grupos paramilitares dentro da força, composta por 2 milhões de pessoas. A auditoria vem após um pedido de 14 senadores, demonstrando preocupação com os incidentes da última semana.

Agravamento

Em sua solicitação, os parlamentares faziam referência a uma enquete da publicação Military Times que afirmava que um terço dos militares na ativa via sinais de supremacismo branco e racismo em suas tropas. O problema é antigo mas, segundo especialistas, se agravou durante os quatro anos em que Donald Trump esteve à frente do Salão Oval.

“Negligenciamos essa ameaça por dez anos. Nós a ignoramos, a minimizamos, optamos por não vê-la. Este governo, no entanto, realmente mimava essas pessoas, chamava-as de especiais”, disse Daryl Johnson, ex-líder de uma equipe antiterrorismo doméstico do Departamento de Segurança Interna.

Relatórios sobre a infiltração de supremacistas brancos nos militares e forças de segurança já haviam sido publicados pelo FBI em 2006 e 2009, mas em ambas as ocasiões não foram à frente. Em 2006, as guerras do Iraque e do Afeganistão estavam em seu ápice e o terrorismo interno não era prioridade.

Ainda não se sabe ao certo quantos militares e policiais participaram da invasão, mas isso aumenta as preocupações sobre a segurança na posse de Joe Biden, no dia 20. Além de fechar boa parte dos arredores do Capitólio, bloqueando o trânsito, linhas de metrô e pontos turísticos, um efetivo da Guarda Nacional que ultrapassará 20 mil pessoas desembarca na capital. As Forças Armadas investigam se alguns desses soldados precisariam de triagens adicionais.