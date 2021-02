Mundo Os Estados Unidos teriam evitado 40% das mortes por coronavírus se tivessem indicadores similares a outros países ricos, aponta estudo

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2021

Comissão da revista "Lancet" critica resposta "inepta e ineficiente" de Trump à pandemia Foto: Reprodução Comissão da revista "Lancet" critica resposta "inepta e ineficiente" de Trump à pandemia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Cerca de 40% das mortes por coronavírus nos Estados Unidos teriam sido evitadas se o país tivesse se mantido com uma taxa média de mortalidade equivalente à de outras nações ricas na pandemia, aponta o relatório de uma comissão de acompanhamento de políticas de saúde pública no governo Donald Trump da prestigiada revista científica britânica “The Lancet”.

Embora a comissão critique a resposta “inepta e insuficiente” do ex-presidente Trump à Covid-19, o relatório afirma que as raízes dos problemas de saúde do país são muito anteriores.

Quase 470 mil americanos morreram de coronavírus até agora e cerca de 27 milhões de pessoas foram infectadas. Os números são, de longe, os mais altos do mundo.

Trump é amplamente criticado por não levar a pandemia a sério rapidamente, espalhando teorias da conspiração, desencorajando o uso de máscaras e minando as iniciativas de cientistas e outros que buscavam combater a propagação do vírus.

“Os EUA se saíram muito mal nesta pandemia, mas o estrago não pode ser atribuído apenas a Trump. Também tem a ver com falhas sociais. Isso não vai ser resolvido com uma vacina”, disse ao jornal britânico “The Guardian” Mary Bassett, integrante da comissão e diretora do Centro FXB para Saúde e Direitos Humanos da Universidade Harvard.

A comissão disse que Trump “trouxe infortúnio para os EUA e o planeta” durante seus anos no cargo, mas a crítica contundente não culpou só Trump, vinculando suas ações às condições históricas que tornaram sua presidência possível.

“Ele foi uma espécie de ponto culminante de um determinado período, mas não é o único arquiteto”, disse Bassett. “Decidimos que é importante colocá-lo em contexto, não para minimizar o quão destrutiva foi sua agenda política e seu fomento pessoal à fogueira da supremacia branca, mas para colocá-lo em contexto.”

Saúde pública degradada

A comissão enfatiza que o país entrou na pandemia com uma infraestrutura de saúde pública degradada. Entre 2002 e 2019, os gastos com saúde pública dos EUA caíram de 3,21% para 2,45% – cerca de metade da proporção gasta no Canadá e no Reino Unido.

Copresidentes da comissão da “Lancet”, os médicos Steffie Woolhandler e David Himmelstein, professores da City University of New York, que são defensores de um sistema de saúde único, ainda que privado, como o proposto “Medicare for All”, apontam que o relatório reúne décadas de políticas sociais, econômicas e de saúde que aceleraram as disparidades do país.

A expectativa de vida dos americanos começou a ficar atrás de outras nações industrializadas há quatro décadas. Em 2018, dois anos antes da pandemia, 461 mil americanos teriam morrido a menos se nos EUA as taxas de mortalidade fossem semelhantes às de outras nações do G7, como Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Reino Unido.

