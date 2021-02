Economia Plataforma de câmbio de criptomoeda anônima Godex

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2021

Existem muitos pontos de troca de criptomoedas hoje em dia, alguns serviços realmente oferecem aos seus clientes certas opções e condições de operação procuradas. Os mais populares são os projetos com orçamento lucrativo, proteção confiável de conta e anonimato.

O resto dos critérios de quase todas as plataformas de câmbio são praticamente idênticos. Sim, é o anonimato que agora é importante para as pessoas que ganham dinheiro em operações de câmbio ou através de crypto trading.

Logo após do sucesso da chegada do bitcoin ao mercado de criptomoedas, o setor financeiro começou ativamente se desenvolver e focou nas operações com moedas virtuais. Incessantemente começaram a aparecer os altcoins novos. Iniciou o rápido crescimento das cotações de dinheiro digital.

E é claro que o aumento acelerado da demanda por criptomoedas e sua ampla popularidade contribuíram para o surgimento de plataformas especializadas que realizam as transações com moedas eletrônicas. Foi assim que apareceram as plataformas de câmbio de criptomoeda anônimas. A Godex é um dessas plataformas.

Benefícios da plataforma de câmbio de criptomoeda anônima Godex

Todos os usuários que constantemente visitam as plataformas de negociação, cuja regulamentação exige a introdução de dados pessoais e confirmação desses dados por cópias de documentos de identidade, correm risco significativo.

Com isso as trocas de criptomoeda anônimas bloqueiam inicialmente a maioria dos perigos potenciais. Particularmente estas plataformas têm as seguintes vantagens significativas:

1. O vazamento de dados pessoais do cliente é absolutamente excluído. A administração, funcionários da plataforma ou ladrões cibernéticos não conseguem obter quaisquer registros, fatos ou números relativos a um cliente específico;

2. Pode começar a converter ou ganhar dinheiro na negociação de criptomoedas imediatamente após passar o registro e creditar fundos no balanço da sua conta. Os funcionários da plataforma não perdem tempo com o receber documentos, analisá-los e acessar à funcionalidade da plataforma de negociação. Muitas vezes é um processo bem demorado;

Qualidade negativa

Obviamente, as vantagens são significativas, mesmo assim não podemos esquecer os aspectos negativos inerentes às trocas de criptografia anônimas:

· na maioria das plataformas de negociação onde as transações ou conversões anônimas são realizadas existem certas restrições para os clientes. Sem registro, as montantes das retiradas são limitadas, o acesso à funcionalidade do serviço é restringido, etc.;

· os usuários anônimos são sujeitos às comissões de juros exageradas.

Basicamente, quando a confidencialidade de todas as ações com moedas virtuais é importante, as desvantagens tornam-se insignificantes.

Conclusões

A Godex é uma das plataformas mais rápidas e de confiança. Todos os usuários que desejam permanecer anônimos ao ganhar dinheiro em transações comerciais ou operações de câmbio são aconselhados a usar as trocas de criptomoedas mencionadas anteriormente. E lembrem-se de que a confidencialidade tem preço. Terá que pagar uma comissão nas certas etapas de operação como: depósito de fundos no balanço da conta, conversão, realização de transações ou retirada de dinheiro.

