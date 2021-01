Geral Os Estados Unidos tornam obrigatório o uso de máscaras em transportes públicos e terminais

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2021

O presidente Joe Biden havia determinado, no último dia 21, que as agências governamentais "agissem imediatamente" para exigir o uso de máscaras nesses ambientes. (Foto: Reprodução/Twitter)

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos emitiu uma ordem na noite de sexta-feira (29) exigindo o uso de máscaras faciais em quase todos os meios de transporte público a partir desta segunda-feira, enquanto o país continua a contabilizar milhares de mortes por Covid-19.

O pedido, que entra em vigor às 23h59min deste domingo (31), exige que todos os passageiros usem máscaras em aviões, navios, trens, metrôs, ônibus, táxis e caronas, além de centros de transporte, como aeroportos e terminais de ônibus, estações de trem e metrô e portos.

O presidente Joe Biden havia determinado, no último dia 21, que as agências governamentais “agissem imediatamente” para exigir o uso de máscaras nesses ambientes. Sob o governo de Donald Trump, que foi presidente até o dia 20, uma ordem referente ao uso da proteção emitida pelo CDC foi bloqueada, e a agência fez apenas recomendações de uso. Trump também rejeitou os esforços do Congresso para impor a utilização de máscaras.

“A exigência de máscaras em nossos sistemas de transporte protegerá os americanos e dará a confiança de que podemos viajar com segurança, mesmo durante a pandemia”, diz o pedido de 11 páginas assinado por Martin Cetron, diretor da Divisão de Migração Global e Quarentena do CDC.

Embora as companhias aéreas e a maioria dos meios de transporte já exijam a utilização, a ordem do CDC tornará a falta do uso uma violação da lei federal. Isso deve facilitar a atuação dos comissários de bordo e funcionários desses locais, para que possam exigir o cumprimento da regra. Um grupo de companhias aéreas dos EUA disse a Biden este mês que as transportadoras tiveram que barrar “milhares de passageiros” em voos por não cumprirem as políticas de uso de máscara das empresas.

O CDC, por sua vez, informou que as pessoas que violarem a ordem podem enfrentar penalidades criminais, mas sugeriu que penalidades civis seriam mais adequadas. A ordem será executada pela Administração de Segurança de Transporte, além das agências federais, estaduais e locais.

De acordo com o texto, os passageiros devem usar máscara durante o trânsito, exceto por breves períodos, como casos em que precisem comer, beber ou tomar medicamentos. As únicas exceções são para viajantes menores de dois anos e pessoas que apresentem determinados quadros clínicos. Passageiros e motoristas em carros particulares e caminhoneiros comerciais que estejam sozinhos não precisam usar a proteção.

As companhias aéreas dos EUA levantaram preocupações esta semana sobre os pedidos dos passageiros que pedem para não usar a máscara por motivos de saúde. Nestes casos, a ordem do CDC diz que as companhias aéreas, assim como as demais empresas de transporte, podem exigir a documentação médica, bem como um teste de Covid-19 negativo.

O CDC também informou esta semana que avalia a obrigatoriedade de testes negativos para viagens aéreas domésticas, depois de fazer essa exigência em quase todas as viagens internacionais desde 26 de janeiro. A ideia, porém, enfrentou uma forte oposição por parte das companhias.

As agências federais também devem apresentar planos, até sexta-feira, para fazerem cumprir uma outra ordem, esta assinada por Biden, que exige o uso de máscaras em todos os prédios federais. Um memorando da Casa Branca, emitido no último dia 24, também diz que as viagens domésticas para funcionários federais “devem ser limitadas a apenas viagens de missão crítica”, e a ocupação em escritórios federais deve ser limitada a 25%. As informações são da agência de notícias Reuters.

