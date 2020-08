Servidores e pensionistas estaduais do Rio Grande do Sul têm recebido por meio de mensagens de celular e WhatsApp ofertas falsas de financiamentos em nome dos institutos Ipe-Saúde e Ipe-Prev. De acordo com o governo do Estados, as mensagens fraudulentas informam a disponibilidade de crédito pré-aprovado para o destinatário, em nome de ambas as autarquias.

Um alerta publicado nesta sexta-feira (21) no site oficial do Palácio Piratini (www.estado.rs.go.br), ressalta que tanto o Ipe-Saúde quando o Ipe-Prev não fazem nenhum tipo de proposta aos cidadãos, muito menos por meio de “torpedos” ou recados através de aplicativos de comunicação.

Em caso de dúvida, os usuários devem sempre consultar a área de acesso restrito disponível no site de cada uma das instituições: www.ipesaude.rs.gov.br e www.ipeprev.rs.gov.br.

Boa notícia

Na quinta-feira (20), o governador Eduardo Leite lançou o aplicativo “Servidor RS”. A ferramenta permite acessar informações e serviços, além de receber notificações, por meio de telefone celular, tablet, notebook ou computador pessoal.

O download já está disponível na plataforma Google Play e, em breve, na Apple Store. Outra possibilidade é baixar por meio do link app.servidor.rs.gov.br (a autenticação é feita pelo login “gov.br” cadastrado pelo próprio servidor ativo ou inativo).

Dentre os serviços oferecidos pelo aplicativo estão detalhes sobre contracheque, férias e consignações, dentre outras finalidades. “Trata-se de um exemplo de integração entre diversas áreas do governo”, frisou. “Não é um projeto estanque, de uma secretaria ou departamento específico. Houve um processo de colaboração e de cocriação, inclusive com participação da sociedade.”

