Rio Grande do Sul Os prefeitos de São Leolpoldo e Alvorada foram diagnosticados com o coronavírus

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2020

Ary Vanazzi (foto) e o seu colega já estão em isolamento domiciliar. (Foto: Divulgação)

A Secretaria Municipal de Saúde de Alvorada (Região Metropolitana de Porto Alegre) confirmou nesta quarta-feira (22) que o prefeito José Arno Appolo do Amaral (MDB), 79 anos, contraiu o coronavírus. O chefe do Executivo de São Leopoldo (Vale do Sinos), Ary Vanazzi (PT), 61 anos, também teve o contágio informado oficialmente. Ambos estão em isolamento domiciliar e passam bem.

O chefe do Executivo de Alvorada recebeu o teste positivo após manifestar sintomas de gripe e já está em isolamento domiciliar, mas passa bem. Segundo a prefeitura, o chefe do Executivo “está seguindo todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades de saúde”.

Já no caso do prefeito de São Leopoldo, um exame rápido com amostra de sangue para detectar a Covid-19 no chefe do Executivo foi realizado pela equipe técnica do Centro de Testagem Municipal.

“Vanazzi está bem, apresenta apenas sintomas leves como coriza, dor de cabeça e tosse, e cumprirá isolamento domiciliar conforme os protocolos de saúde e seguirá trabalhando e coordenando os trabalhos da gestão municipal de casa, por meio de reuniões on-line”, detalhou o seu gabinete por meio de nota.

Os familiares e pessoas que tiveram contato com os dois prefeitos serão monitoradas pelas autoridades de locais, segundo garante a Secretaria Municipal da Saúde. “A testagem está sendo realizada em todos os servidores que estavam atuando presencialmente na última semana nas unidades de saúde, demais espaços de atendimento público e no Centro Administrativo”.

As confirmações foram feitas no mesmo dia em que o prefeito de Viamão, Valdir Jorge Elias (MDB), morreu aos 66 anos, vítima do coronavírus. “Russinho”, como era conhecido, estava desde a semana passada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital local, após apresentar sintomas e ter o contágio confirmado. Ele acabou sofrendo insuficiência respiratória e parada cardíaca.

Porto Alegre

Na noite desta quarta-feira, por meio de mensagem no Twitter, o titular da SMS (Secretaria Municipal da Saúde) de Porto Alegre, Pablo Sturmer, informou que está com suspeita de coronavírus:

“Informo que no fim da tarde de ontem me senti indisposto, com dores no corpo, e hoje surgiram alguns sintomas gripais leves”, postou. “Diante disso, em respeito às recomendações, estou em isolamento em minha residência e devo fazer na sexta-feira o exame para avaliação de Covid-19”.

Segundo a prefeitura, Sturmer segue as diretrizes sanitárias de isolamento e, conforme protocolo, aguarda o terceiro dia de sintomas compatíveis com a doença para realizar a testagem. “Reforçamos a importância de que todas as pessoas, em caso de sintomas, busquem os serviços de saúde e fiquem em isolamento até a recuperação”, finalizou a mensagem.

(Marcello Campos)

