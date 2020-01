Verão Fest Feira Sabores da Uva ocorre a partir do dia 7 em Arroio do Sal

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

O objetivo é apresentar a variedade de produtos derivados da uva em bancas de pequenos agricultores e empresários que se dedicam ao cultivo, à colheita e à comercialização. Foto: Banco de Dados/ O Sul O objetivo é apresentar a variedade de produtos derivados da uva em bancas de pequenos agricultores e empresários que se dedicam ao cultivo, à colheita e à comercialização. (Foto: Banco de Dados/o Sul) Foto: Banco de Dados/ O Sul

A primeira edição da Fest Feira Sabores da Uva realiza-se de 07 a 16 de fevereiro de 2020, na praia de Arroio do Sal, no litoral norte gaúcho. A abertura oficial será às 19h do dia 07 de fevereiro. A Feira vai receber o público diariamente das 15h à meia-noite, com entrada franca, em bancas espalhadas pela Avenida Arroio do Sal, junto ao Calçadão do Arroio. Neste espaço, o agricultor poderá expor e vender seus produtos, sem intermediário, agregando o melhor da tradição e da cultura serranas para atrair o público que circula pelo litoral norte nesta época do ano. O objetivo é apresentar a variedade de produtos derivados da uva em bancas de pequenos agricultores e empresários que se dedicam ao cultivo, à colheita e à comercialização.

Promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas/CDL do município, com apoio da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, da Emater/RS, da Associação dos Artesãos de Arroio do Sal e da Rádio Comunitária Tupancy, a primeira edição da Fest Feira Sabores da Uva abre um espaço importante para quem planta, cuida e colhe.

A gastronomia será um dos destaques do evento, que terá, inclusive, o baile da polenta. Os restaurantes de Arroio do Sal, que apoiam a iniciativa, criaram pratos exclusivos, com comidas típicas, para oferecer ao público. A Feira terá ainda artesanato, atividades esportivas, exposições, espaços para música, teatro, dança e malabares. Após a abertura oficial, o Palco Sabores da Uva recebe o show do cantor Fabiano La Falce, intérprete de canções italianas. No dia 8, às 22h, a Família Lima apresenta-se no mesmo local. As atrações regionais e locais – que vão do samba ao pop rock, passando pelo sertanejo, música folclórica, dança cigana, dança gaúcha e som de DJs – realizam-se no Palco da Feira de Artesanato para animar o público durante a semana.

Contatos: Mário Heinen, whatsapp 51 981 400080 – e-mail heinen.mario@gmail.com. Elton Duarte, produtor cultural e coordenador geral do projeto 51 982 829255 – e-mail eltonbduarte@gmail.com. Erci Ebanez da Silva 54 999 438957.

Voltar Todas de Verão

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário