Saúde Os quatro sinais de quem é viciado em maconha, médicos alertam

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











As consequências potenciais do vício da maconha não são tão graves quanto com outras drogas, mas seu vício pode causar uma diminuição na qualidade de vida. Foto: Freepik As consequências potenciais do vício da maconha não são tão graves quanto com outras drogas, mas seu vício pode causar uma diminuição na qualidade de vida. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Fumar maconha sempre foi uma atividade social para Julian. Ele experimentou maconha pela primeira vez no colégio e, quando adulto, fumava algumas vezes no mês com os amigos. Mas, as coisas mudaram depois que ele se mudou para uma nova cidade onde não conhecia ninguém. Julian (que pediu para não usar o sobrenome ao falar sobre uma condição médica delicada) não tinha muita vida social, então começou a fumar sozinho para passar o tempo.

“A maconha se tornou minha amiga”, diz ele. “Eu saía do trabalho e fumava porque estava entediado.”

Logo, a vida de Julian começou a girar em torno da maconha. Fumar nunca interferiu em seu trabalho, mas o impediu de fazer quase tudo.

Foi apenas conversando com um amigo que Julian percebeu que poderia ter um problema. Ele havia “pensado que era impossível ficar viciado” em maconha. Mas, quando procurou a definição de transtorno do uso de cannabis online, percebeu que atendia a quase todos os critérios.

Apesar do equívoco comum, as pessoas podem se tornar viciadas em cannabis da mesma forma que com outras drogas, como álcool ou cocaína. À medida que mais Estados descriminalizam ou legalizam a maconha, o consumo aumenta mais do que nunca. De acordo com a Pesquisa Nacional sobre Uso de Drogas e Saúde, em 2021, aproximadamente 19% dos americanos com 12 anos ou mais usavam cannabis, enquanto quase 6% dos adolescentes e adultos foram qualificados como tendo transtorno do uso de cannabis – o nome clínico do vício. (Para efeito de comparação, cerca de 11% dos americanos com mais de 11 anos de idade têm transtorno de uso de álcool.)

“A maioria das pessoas que usam cannabis não tem problemas relacionados ao uso e não desenvolverá um distúrbio de uso de cannabis”, explica. Ayana Jordan, professora associada de psiquiatria na NYU Langone Health.

Sinais de vício

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, quinta edição, define o transtorno por uso de cannabis usando 11 critérios que se enquadram livremente em quatro quadros de sintomas (os mesmos critérios diagnósticos se aplicam a todos os transtornos por uso de substâncias). Se a pessoa atender a pelo menos dois dos critérios abaixo, ela pode estar viciada:

Perda de controle

– Tomar mais da droga ou usá-la com mais frequência do que pretende-se;

– Passar muito tempo obtendo ou usando maconha;

– Ter um desejo incontrolável ou vontade de usá-la;

– Tentar parar ou reduzir e não conseguir.

Consequências interpessoais

– Abandonar outras atividades sociais ou recreativas para usar maconha;

– Experimentar conflitos interpessoais como resultado do uso de maconha;

– Deixar de cumprir obrigações no trabalho ou em casa devido ao uso.

Uso arriscado

– Colocar-se em situações potencialmente perigosas para obter ou usar maconha;

– Uso continuado apesar dos efeitos físicos e psicológicos negativos.

Dependência física

– Desenvolver tolerância — ter que usar mais da droga para obter o mesmo efeito;

– Experimentar sintomas de abstinência ao parar de usar cannabis, como insônia, irritabilidade, ansiedade, humor deprimido e diminuição do apetite.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/os-quatro-sinais-de-quem-e-viciado-em-maconha-medicos-alertam/

Os quatro sinais de quem é viciado em maconha, médicos alertam

2023-04-11