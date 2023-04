Tecnologia WhatsApp testa conectar conta em até quatro celulares; entenda

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











O chamado “modo companheiro” só está disponível para alguns usuários durante essa fase de testes. Foto: Divulgação O chamado “modo companheiro” só está disponível para alguns usuários durante essa fase de testes. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O WhatsApp Beta, aplicativo usado para testes e ajustes antes que eles sejam disponibilizados no programa principal do aplicativo de mensagens da Meta, foi atualizado e agora permite que uma mesma conta possa ser utilizada em até quatro celulares ou tablets Android.

Usuários do iOS, o sistema operacional do iPhone, da Apple, também podem aproveitar o recurso, desde que os outros dispositivos conectados sejam Android.

Veja como conectar

– Baixe o aplicativo do WhatsApp Beta no seu segundo aparelho móvel;

– Clique no menu, no canto superior direito, e depois em conectar um aparelho;

– Em seu celular principal, clique no menu e selecione aparelhos conectados;

– Clique para conectar um aparelho;

– Aponte a câmera do celular principal para o QR Code que aparece no segundo celular.

O chamado “modo companheiro” só está disponível para alguns usuários durante essa fase de testes. A novidade permite que mensagens sejam enviadas no aparelho secundário sem que o principal esteja conectado à rede de internet. Além disso, todas as mensagens são sincronizadas assim que é feita a conexão entre os dispositivos.

Segundo o site de notícias especializado em WhatsApp, o WABetaInfo, os recursos são um pouco mais restritos no segundo celular, que não pode ser usado para mudar status ou criar listas de transmissão, por exemplo.

Pagamentos

O WhatsApp já permite que os usuários no Brasil comprem produtos e serviços pelo aplicativo de mensagens. Os pagamentos serão feitos diretamente no chat após o cadastro de dados bancários, disse a Meta, controladora do app.

O serviço, que ficou anos no aguardo de aval regulatório, focará primeiramente em pequenos comerciantes e terá implementação gradual, de acordo com o WhatsApp, que afirma que 99% dos smartphones no Brasil possuem o aplicativo instalado.

A funcionalidade do WhatsApp para transferências de recursos entre indivíduos e, depois, pagamentos, foi anunciada pela Meta em meados de 2020, quando o grupo controlador ainda chamava Facebook.

Porém, a ferramenta foi rapidamente bloqueada pelo Banco Central (BC) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Os temores das autarquias incluíam impactos no sistema de pagamentos do país em termos de concorrência, eficiência e privacidade de dados, bem como necessidade de certas licenças regulatórias.

O Cade, dias depois, retirou a suspensão, enquanto o BC liberou a transferência entre indivíduos somente no primeiro semestre de 2021 e a modalidade de pagamentos apenas em março deste ano.

Nesse meio tempo, o Pix, serviço de pagamentos instantâneos do próprio BC, foi lançado e se consolidou no Brasil, também ofertando transferência gratuita de recursos entre indivíduos e ferramenta de pagamentos.

Guilherme Horn, chefe do WhatsApp na América Latina, disse à Reuters que, para ele, o “pagamento pelo WhatsApp é complementar ao Pix”, e o aplicativo pretende incluir a modalidade de pagamento do BC futuramente a seu sistema.

De início, o WhatsApp aceitará cartão de débito, crédito e pré-pago.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/whatsapp-testa-conectar-conta-em-ate-quatro-celulares-entenda/

WhatsApp testa conectar conta em até quatro celulares; entenda

2023-04-11