Por Redação O Sul | 20 de julho de 2020

Ferramenta virtual permite a comunicação de vários tipo de incidentes, sem a necessidade de deslocamento até uma unidade. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Com quase 20 anos de atuação, a DOL (Delegacia On-Line) da Polícia Civil gaúcha constatou uma alta de 49% no número de ocorrências entre janeiro e junho, em comparação ao mesmo período do ano passado. Foram 188.027 registros à distância, contra 125.870 no primeiro semestre de 2019.

Segundo a corporação, isso comprova a efetividade da ferramenta, cujo objetivo é facilitar o procedimento, sobretudo em tempos de pandemia.

Uma campanha institucional que já era veiculada desde agosto do ano passado para estimular a utilização dessa alternativa recebeu um reforço já em março, quando foram adotadas as primeiras medidas restritivas de combate ao coronavírus pelas autoridades.

A estratégia inclui a ampliação da possibilidade de crimes que podem ser registrados pela ferramenta, evitando assim deslocamentos de pessoas até as delegacias físicas.

Além disso, no mês passado a Polícia Civil lançou uma cartilha com o passo-a-passo para o registro on-line de ocorrências por mulheres vítimas de violência – como a dica de utilização do padrão simplificado de denúncia disponível no clique “Registre sua ocorrência”, que dispensa o comparecimento a uma delegacia.

Vantagens

Por meio do site www.delegaciaonline.rs.gov.br, é possível realizar a comunicação de inúmeros tipos de incidente, sem a necessidade de deslocar-se até um endereço físico. Segundo a Polícia Civil, o portal oferece agilidade, economia e maior segurança na prestação de serviço.

Ao fazer o registro, o usuário recebe, em até duas horas, acesso ao boletim de ocorrência, que tem a mesma validade de um documento em papel. Esse recurso está disponível 24 horas por dia e em qualquer lugar, bastando para isso o acesso à internet em celular, computador ou tablet.

Procedimento

– Ao acessar o site, é importante ter em mãos o documento de identidade ou CPF, bem como um endereço de e-mail válido;

– Se o crime consta em uma das 29 opções do site, o cidadão deve clicar no fato e seguir as instruções. Para outros fatos, é preciso clicar no botão “Registro geral” para preencher o formulário com a narrativa do fato;

– A partir do início do registro já será gerado um número de protocolo com 15 dígitos, possibilitando a continuidade do preenchimento em outro momento, sendo gerado, portanto, um rascunho antes da finalização. Esse protocolo será enviado por e-mail ou mensagem SMS de celular;

– Finalizado e enviado o registro, é necessário aguardar a validação por parte da Polícia Civil para que o registro tenha validade;

– Para acessar a ocorrência, basta consultar o protocolo no site da DOL. A partir daí, é possível visualizar a ocorrência por meio de um arquivo tipo “PDF” que pode ser impresso.

Segurança presencial

Para os cidadãos que necessitam de atendimento presencial da Polícia Civil (em especial as vítimas de casos graves), porém, a ida a uma delegacia continua possível. Quem entra na unidade é orientado a higienizar as mãos com álcool-gel logo na entrada. Além disso, quando não há barreira de vidro para separar o indivíduo e o servidor, é mantida a distância mínima 1,5 metro.

Já quem apresenta sintoma respiratório (gripe, espirro, coriza, secreção nasal etc.) tem o atendimento condicionado à proteção sanitária do agente policial. Os responsáveis pelas delegacias também estão orientados a evitar a entrada simultânea ou a aglomeração de pessoas, principalmente durante os plantões.

(Marcello Campos)

