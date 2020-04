Esporte Veja quem são os sete jogadores de futebol brasileiros que podem mudar de clube na próxima temporada europeia

A pandemia do novo coronavírus (covid-19) vai ter um impacto profundo no Mercado da Bola. Certamente, a próxima janela de transferências do futebol europeu vai movimentar um volume de dinheiro bastante inferior ao dos últimos anos. Mas isso não significa que todos os jogadores importantes continuarão em seus clubes atuais. Os grandes negócios continuarão acontecendo, mas em quantidade menor e, provavelmente, com menos grana envolvida. O “Blog do Rafael Reis” apresenta abaixo sete brasileiros famosos que, de acordo com diferentes veículos da imprensa europeia, são os favoritos para terem uma nova casa na próxima temporada.

Philippe Coutinho

Meia, de 27 anos, do Bayern de Munique (ALE)

O camisa 10 do clube bávaro já sabe que terá uma nova casa na próxima temporada. Só não tem ideia ainda de onde será esse domicílio. O Bayern já avisou o Barcelona que não pretende manter Coutinho depois do fim do seu empréstimo. A equipe catalã tampouco tem intenção de reagrupar o brasileiro em seu elenco.

Willian

Meia-atacante, de 31 anos, do Chelsea (ING)

Depois de sete anos no Chelsea, o jogador revelado pelo Corinthians deve deixar Londres na próxima temporada. Seu contrato termina em junho, e dificilmente será renovado. O meia-atacante também descartou uma imediata volta ao Brasil. As duas equipes que têm encabeçado os rumores na imprensa europeia sobre o futuro de Willian são o Barcelona e a Juventus.

Marcelo

Lateral esquerdo, de 31 anos, do Real Madrid (ESP)

Um dos jogadores mais importantes do Real Madrid na década, o brasileiro perdeu espaço no time espanhol e anda frequentando bastante o banco de reservas nesta temporada. O jornal espanhol “As” já apontou que a Juventus tem interesse pesado em contratar Marcelo para reviver a vitoriosa dupla do lateral esquerdo com Cristiano Ronaldo. Outro clube que estaria na disputa pelo veterano camisa 12 é o Paris Saint-Germain.

Thiago Silva

Zagueiro, de 35 anos, de Paris Saint-Germain (FRA)

O capitão do PSG vive uma situação semelhante à de Willian no Chelsea. Seu contrato está para terminar, e o mais provável é que não seja renovado. Algumas semanas atrás, o Milan sondou a situação do zagueiro para especular a possibilidade de ele retornar para a Itália. Os torcedores do Fluminense, onde o defensor despontou para o sucesso no Brasil, também têm acompanhado de perto a evolução das discussões sobre o futuro do jogador.

Allan

Meia, de 29 anos, do Napoli (ITA)

O meio-campista que despontou no Vasco, construiu uma sólida carreira na Itália e chegou à seleção brasileira pode se mudar para a Premier League inglesa na próxima temporada. De acordo com o jornal “Corriere dello Sport”, o brasileiro é um pedido particular do técnico Carlo Ancelotti, que trabalhou com ele no clube do sul da Itália. Outro time envolvido em rumores sobre uma possível contratação de Allan é o PSG.

Tiquinho Soares

Atacante, de 29 anos, do Porto (POR)

Autor de 16 gols nesta temporada, o centroavante brasileiro já está na mira da Roma há algum tempo. Desta vez, a investida deve incluir uma proposta de até 15 milhões de euros (R$ 86,7 milhões). A aposta da diretoria italiana é que o Porto será obrigado a aceitar a oferta devido a três razões: as regras do Fair Play Financeiro, a crise econômica decorrente da proliferação da covid-19 e o fato de o contrato de Tiquinho terminar em 2021. Ou seja, essa será a última janela de transferências do verão europeu em que o Porto poderá faturar algo com a venda do brasileiro.

Alex Telles

Lateral esquerdo, de 27 anos, do Porto (POR)

Seu caso é bastante semelhante ao de Tiquinho. Alex Telles também tem só mais um ano de contrato com o Porto, o que obriga a equipe portuguesa a negociá-lo o quanto antes se ainda tem intenção de fazer dinheiro com ele. Interessados no futebol do lateral esquerdo não faltam. De acordo com o jornal “Record”, Chelsea e Leicester estão travando uma disputa para leva-lo à Inglaterra. O mesmo veículo também coloca que o PSG corre por fora nessa briga pelo jogador.

