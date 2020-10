Rio Grande do Sul Os voos de Porto Alegre para Pelotas e Santa Maria serão retomados em dezembro

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

Passagens começarão a ser vendidas neste sábado pelo site da Azul. (Foto: EBC)

Após sete meses de suspensão dos voos regionais no Rio Grande do Sul por causa das medidas restritivas de combate à pandemia de coronavírus, o governador Eduardo Leite recebeu nesta quarta-feira (14) a confirmação de que a Azul Linhas Aéreas retomará, no dia 8 de dezembro, os voos entre Porto Alegre e as cidades de Pelotas (Região Sul) e Santa Maria (Região Central).

O presidente da companhia, John Rodgerson afirmou que as passagens dos voos de ida e volta, de segunda a sexta-feira, com capacidade para até 70 passageiros no turboélice ATR 72-600, começarão a ser vendidas neste sábado (17) pelo site da Azul.

Rodgerson garantiu, ainda, que a Azul seguirá todos os protocolos e medidas de higiene para evitar a propagação de coronavírus, como sempre fez. Prova disso, afirmou, é que a empresa tem quase 15 mil funcionários e registrou cerca de 300 casos de Covid-19.

“Estamos confiantes para voltar com os voos para Santa Maria e Pelotas neste primeiro momento, mas sabemos e queremos fazer muito mais no Rio Grande do Sul, destacou durante a reunião, por videoconferência. “Temos um planejamento para seguir retomando outras rotas regionais, que já tínhamos criado no ano passado, e, além disso, estamos pensando em novas linhas. Nós estamos voltando com força.”

“É uma importante notícia, que demonstra que as medidas adotadas até aqui de enfrentamento ao coronavírus foram acertadas e, ao mesmo tempo, que aponta e impulsiona a retomada da nossa economia”, afirmou o governador Eduardo Leite.

“Um Estado como o nosso, grande em tamanho e em potencial de investimentos e negócios, precisa estar conectado”, acrecentou. “O virtual ajuda muito, mas não substitui as relações presenciais. O turismo, os empreendedores e todos os gaúchos têm muito a celebrar com a volta dos voos regionais.”

Além de outros executivos da Azul, participaram da reunião de forma presencial, no Palácio Piratini, o chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, e o presidente da Frente Parlamentar da Aviação Regional, deputado Frederico Antunes, além de, por vídeo, os secretários de Logística e Transportes, Juvir Costella, e de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal.

De acordo com Costella, um grupo de trabalho já foi instaurado, incluindo diversas secretarias de governo, para estudar a revisão dos incentivos fiscais para a aviação regional, como o Decreto 54.685, de 1° de janeiro de 2020, que prevê a redução da base de cálculo do ICMS na compra de querosene de aviação no Rio Grande do Sul.

“A pandemia nos pegou de surpresa e precisamos analisar e revisar os critérios previamente estabelecidos, de forma a garantirmos o desenvolvimento do nosso Estado, que, com certeza, passa pela infraestrutura e logística”, afirmou o secretário.

“Vamos trabalhar para que as demais rotas regionais sejam retomadas ainda durante o primeiro semestre de 2021. Temos de aproveitar o enorme potencial econômico e turístico que nós temos fazendo com que o gaúcho voe mais, assim como recebamos mais visitantes e empresários”, afirmou o deputado Frederico Antunes.

Voos

– Porto Alegre–Pelotas: decolagem às 11h30min e pouso às 12h25min;

– Pelotas–Porto Alegre: decolagem às 13h10min e pouso às 14h;

– Porto Alegre–Santa Maria: decolagem às 14h45min e pouso às 15h50min;

– Santa Maria–Porto Alegre: decolagem às 16h35min e pouso às 17h25min.

Gol

A Gol Linhas Aéreas, que opera voos do interior do Rio Grande do Sul para São Paulo, manteve os voos de Passo Fundo e Caxias do Sul para Guarulhos (SP). A companhia também faz parte do grupo de trabalho que estuda as melhores condições para a avaliação regional no Estado.

(Marcello Campos)

