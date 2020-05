Colunistas Osmar Terra analisa dados e insiste: “quarentena é inútil”

Por Flavio Pereira | 11 de Maio de 2020

Deputado federal, o médico Osmar Terra insiste no contraponto ao enfrentamento do Covid-19. (Foto: Reprodução/ Vídeo)

O médico e deputado federal Osmar Terra reiterou em debate promovido sábado pelo canal GloboNews com os ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM) e Humberto Costa (PT), a sua convicção como médico, de que o isolamento para enfrentar o Covid-19 é inútil. Alpem de analisar o dados da pandemia no Brasil no mundo, Terra trouxe o testemunho do governador de Nova York em entrevista deste final de semana que segundo ele,reforça sua posição. “No estado mais atingido no mundo pela epidemia da Covid-19. São 20 mil mortos! Andrew Cuomo – governador de Nova York – dá uma informação que todos os governadores brasileiros deveriam saber, mostrando que a surpresa dele, é que o maior numero de casos internados não era das pessoas que estavam trabalhando nos grupos de serviços essenciais da saúde,do trânsito: 66% que estavam no hospital, eram pessoas que estavam de quarentena, estavam em casa, literalmente”.

O isolamento, segundo Osmar Terra

Osmar Terra aponta que “essa história de isolamento é uma novidade dessa epidemia. Foi criada por esse estudo do Imperial College (de Londres). Isso não tem efeito nenhum na prática. Veja isso: já temos 10 mil mortes no Brasil. Isso aconteceu em pleno isolamento. Todos estudos que eu tenho,mostram que é isso: o isolamento não interferiu em nada. Esse vírus não respeita decreto de governador, como afirmou o ex-ministro Mandetta. Ele – o vírus – vai contaminando todo mundo. O maior contágio é dentro de casa. Todos estudos de casos internados é de pessoas que nunca tinham saído de casa com a quarentena.”

Transmissão em ambiente fechado

Terra assinala que, com base na análise dos casos, “as pessoas portadoras assintomáticas acabam transmitindo sem querer para as pessoas que ficam em ambiente fechado. Iludir a população de que ele estando fechada em casa está tendo uma vantagem por isso,é um erro. As pessoas têm é que se proteger, tomar as devidas providências,tem de proteger grupos de risco que nessa epidemia são os idosos. Na epidemia do H1N1 eram as mulheres grávidas, jovens,crianças. Para o ex-ministro, “esse isolamento é uma invenção teórica. Pergunta para quem defende o isolamento quanto tempo vai durar.”

Freitas diz que prefeito de Porto Alegre “deve pedido de escusas aos evangélicos”.

Incomodado com a afirmativa do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, de que igrejas evangélicas da capital gaúcha querem reabrir por “motivo torpe” e “para faturar”,o vereador José Freitas manifestou “repúdio pelas palavras proferidas pelo prefeito”.

Freitas,que é presidente do partido Republicanos na capital gaúcha, e membro da Igreja Universal, disse que “as igrejas evangélicas são parceiras do prefeito. Se não fosse a ajuda das igrejas evangélicas,muitas famílias hoje estariam morrendo, Não de Corona vírus. Estariam morrendo de fome, porque estamos levando milhares de toneladas de alimentos até estas pessoas,as mais necessitadas”. Freitas considera que as palavras do prefeito foram “muito duras”. Para ele, “o prefeito deve, no mínimo pedir escusas aos evangélicos”.

