Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

Desde o início da pandemia, é a primeira vez que a Ospa se apresenta com uma formação de orquestra de câmara. Foto: Maurício Paz/Ascom Ospa Desde o início da pandemia, é a primeira vez que a Ospa se apresenta com uma formação de orquestra de câmara. (Foto: Maurício Paz/Ascom Ospa) Foto: Maurício Paz/Ascom Ospa

Na 20ª edição do Ospa Live, no próximo sábado (12), a Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) condensa o aprendizado de meses de espetáculos on-line, a partir das medidas de segurança contra a Covid-19, e prepara sua primeira apresentação com uma orquestra de câmara desde o início da pandemia. Para celebrar o sucesso do projeto, a sinfônica apresenta Concerto em tempo de tango, um espetáculo que homenageia dois renomados nomes da música argentina e celebra os 74 anos do Sesc.

Às 17h, os instrumentistas interpretam Concierto en tiempo de tango, Op.21, de Eduardo Alonso-Crespo (1956-), e Estaciones porteñas e Oblivion, ambas de Astor Piazzolla (1921-1992). O concerto tem regência e direção artística do maestro Evandro Matté, e o solo é do violinista Emerson Kretschmer. A apresentação ocorre ao vivo, pelo canal da orquestra no YouTube, diretamente da Casa da Ospa.

O argentino Eduardo Alonso-Crespo cristaliza a relação entre o tango e a música de câmara, especialmente o barroco. Sua renomada obra, Concierto en tiempo de tango, teve origem em 2004 e foi estreada pela Pittsburgh Symphony Orchestra.

Composta de forma segregada entre 1964 e 1970, Estaciones porteñas projeta a cidade de Buenos Aires – onde Piazzolla viveu a maior parte da vida – nas quatro estações do ano. A obra reúne as referências musicais do compositor, absorvidas em sua trajetória, ligando a música de concerto ao tango e ao jazz. Oblivion é um dos tangos mais populares do compositor, amplamente conhecido como uma das trilhas sonoras do filme Henrique IV, de Marco Bellocchio. A peça carrega elementos melancólicos, com temas poucos contrastantes.

Projeto em formato on-line da sinfônica, o Ospa Live concilia isolamento social com cultura durante a pandemia do novo coronavírus. Aos sábados, às 17h, músicos da orquestra e convidados realizam recitais, em grupos de câmara, diretamente da Casa da Ospa. Os eventos seguem criteriosamente todas as medidas de prevenção contra a Covid-19 adotadas pelo governo do Estado.

A Ospa é uma das fundações vinculadas à Sedac (Secretaria da Cultura). Os concertos da Temporada 2020 são patrocinados, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, por Banrisul, Alibem e Fraport Brasil. Os apoiadores da Temporada Artística são Sulgás e Sheraton Porto Alegre Hotel. A realização é da Fundação Ospa e Fundação Cultural Pablo Komlós.

