Por Leandro Mazzini | 13 de julho de 2020

Roberto Jefferson, dono do PTB, promete mais polêmica. (Foto: Divulgação/PTB Nacional)

Nelson Meurer, o ex-deputado federal que morreu ontem vítima de Covid-19, foi o primeiro político preso e condenado na Lava Jato. Foi por anos poderoso no Congresso, mas morreu abandonado por amigos e ‘aliados’, num hospital da cidade Francisco Beltrão, onde já fora prefeito e onde cumpria a pena em presídio. Em 2011, Meurer era líder do PP na Câmara, e houve racha na bancada sobre a indicação de um diretor para a roubalheira na Petrobras. O todo-poderoso Paulo Roberto Costa, pivô do escândalo, levou o caso ao Palácio do Planalto, que decidiu chamar para si a nomeação. A decisão partira também do doleiro Alberto Youssef – que tinha influência no esquema.

Então…

… é apenas um pouquinho do que foi esse tremendo escândalo que contribuiu para derrubar o PT do Governo. Mas o partido se acha injustiçado…

A conferir

Roberto Jefferson, dono do PTB, promete mais polêmica. Em seu Twitter, chamou o futuro presidente do STF, ministro Luiz Fux, de Beija-pé, e diz que tem apelido, Popô.

Fashionismo político

Aliás, as cores do PTB agora são verde e amarelo, abandonando o branco, preto e vermelho. Nada demais. Só perfumaria.

Farra no lago

Na esteira das vergonhosas cenas de sexo grupal numa lancha, publicadas na internet e investigadas pela Polícia Civil, uma associação de moradores, em Brasília, lançou manifesto em que reclama de alto movimento de iates lotados no Lago Paranoá, com churrasco a bordo, festas, som alto. Conclamou moradores a denunciarem, em descrição, fotos e vídeos, pelo e-mail conselho.comunitario.lago.sul@gmail.com

Rota certa

De experiente político, a pergunta: por que até hoje a Aeronáutica e o Governo federal não criaram bases aéreas em cidades de localização estratégica, como Dourados (MS) ou Paranavai (PR), para interceptar pequenas aeronaves transportadoras de drogas?

Mapa do crime

O senador Arnaldo Giuzzio, do Paraguai, diz ao El País que a facção brasileira PCC tem comprado propriedades no Paraguai em lavagem de dinheiro e para produzir drogas

Corra, carteiro

O Tribunal Superior Eleitoral condenou a direção dos Correios a indenizar em R$ 2 milhões (ação coletiva do sindicato) os carteiros de São Paulo, obrigados a entregar cartas e encomendas em área de risco – comunidades dominadas por traficantes.

Escolta?

O tribunal ainda determinou que a estatal deve adotar “medidas efetivas que garantam a segurança dos carteiros”. O problema é nacional.

MERCADO

No ar

A Azul quer engolir a Latam Brasil, seus slots e aviões, com capital sino-americano.

Pista judicial

O TRF4 inicia amanhã julgamento de ações que devem definir o transporte de mais de 11 milhões de usuários na região Sul. Empresas de ônibus intermunicipais e interestaduais tentam barrar a Buser. A startup “Uber dos ônibus” alega que o modelo de atuação já é reconhecido por decisões da Justiça Federal em todo país.

Pista judicial 2

Apesar de pioneira, num mercado dominado pelas grandes empresas de ônibus, a Buser não é a única na pista. Concorrentes como 4Bus, ÁguiaFlex, WeMobi também disputam o mercado, além da entrada do aplicativo de caronas BlaBlaCar no setor de ônibus.

Vai pra rua, gente!

O IPCA informa que inflação em junho ficou em 0,26%. Esse pessoal deve ir para as ruas… Em Brasília, só para citar um exemplo, a caixa de leite passou de R$ 2,60 para R$ 4; O quilo do tomate está a R$ 2,60 – ante R$ 1,99 de março. E o quilo do feijão? Era R$ 4 e está mais de R$ 8 – preços médios pesquisados em mercados da capital.

ESPLANADEIRA

# Rede GJP Hotels& Resorts inicia reabertura neste mês; o primeiro foi o Wish Serrano, em Gramado (RS).

# Arezzo lança coleção “Pop Metal” inspirada no Verão 21.

# EDF Renewables, Enel Green Power e Rio Energy se aliaram à prefeitura de Morro do Chapéu (BA) para reformar uma UPA.

