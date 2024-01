Saúde Ozempic: casos de hipoglicemia associados a uso de remédio falso são relatados nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2024

Pelo menos três pessoas procuraram ajuda médica ao apresentar baixíssimo nível de açúcar no sangue. (Foto: Reprodução)

Pelo menos três pessoas procuraram ajuda médica ao apresentar hipoglicemia — baixíssimo nível de açúcar no sangue — após usar um Ozempic supostamente falso, nos Estados Unidos, no ano passado. A informação é dos Centros de Intoxicação dos Estados Unidos e foi revelada pela agência de notícias Reuters.

O Ozempic é um remédio destinado para diabetes tipo 2, no entanto, no Brasil ele é usado de maneira off-label (finalidade diferente daquela da bula) para perda de peso. Ele é do tipo de medicamento chamado de análogo de GLP-1 pois simula um hormônio de mesmo nome no corpo.

Há receptores dele em diferentes locais: no pâncreas, por exemplo, essa interação aumenta a produção de insulina, motivo pelo qual o remédio foi desenvolvido inicialmente para diabetes. Já no estômago, o GLP-1 reduz a velocidade da digestão da comida e, no cérebro, ativa a sensação de saciedade. Com isso, a pessoa sente menos fome e, consequentemente, reduz as calorias ingeridas por dia e perde peso.

Relatos semelhantes de problemas associados à aplicação de Ozempic falsos foram identificados na Áustria e no Líbano. Autoridades sanitárias dos dois países informaram, no ano passado, que várias pessoas sofreram crises de hipoglicemia após aplicarem doses do remédio supostamente falso. Alguns deles até precisaram ser internados no hospital.

Medicamentos para emagrecer

À medida que as prescrições de medicamentos populares para perda de peso aumentaram, a classe de medicamentos conhecidos como agonistas do GLP-1 está mudando a maneira como as pessoas pensam sobre como perder peso.

Desenvolvidos inicialmente para tratar diabetes tipo 2, medicamentos como semaglutida e tirzepatida também demonstraram ser eficazes na promoção da perda de peso. A Food and Drug Administration (FDA) dos EUA aprovou agora ambos os medicamentos para o tratamento de pacientes com obesidade, mesmo que não tenham diabetes.

O que as pessoas devem considerar se quiserem começar a tomar esses medicamentos? Quão eficazes eles são? Quais são alguns dos possíveis efeitos colaterais? Onde as pessoas devem obter os medicamentos – e que locais devem evitar?

Segundo a médica emergencista e professora associada clínica da Universidade George Washington, Leana Wen, é preciso considerar os critérios de elegibilidade para esses medicamentos. Tanto a semaglutida quanto a tirzepatida são aprovadas para duas indicações: diabetes tipo 2 e obesidade. Os medicamentos aprovados pelo FDA para uso no diabetes são chamados Ozempic e Mounjaro, que são as marcas de semaglutida e tirzepatida, respectivamente. Os mesmos medicamentos também são aprovados para o tratamento da obesidade sob as marcas Wegovy e Zepbound.

O FDA aprovou Wegovy e Zepbound para perda de peso em duas circunstâncias específicas. Os indivíduos são elegíveis se forem adultos com índice de massa corporal de pelo menos 30, o que é classificado como obesidade. Os adultos também podem qualificar-se se tiverem um IMC igual ou superior a 27, o que os coloca na categoria de excesso de peso, se também tiverem pelo menos uma condição relacionada com o peso, como diabetes, hipertensão ou colesterol elevado. Para Wegovy, pacientes com 12 anos ou mais e IMC no percentual 95 para idade e sexo também são elegíveis.

“Quero esclarecer duas coisas aqui. Em primeiro lugar, só porque alguém é elegível não significa que estes medicamentos sejam sempre as opções certas para essa pessoa. São injeções semanais que, dependendo da cobertura do seguro, podem ser bastante caras e, portanto, inacessíveis para muitos. Além disso, algumas pessoas ficariam bem sem medicamentos e poderiam perder peso suficiente com mudanças na dieta e exercícios”, disse Leana.

