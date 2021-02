Rio Grande do Sul Pacientes voltam para casa em Rondônia após recuperação no RS

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Feliz e aliviado, o pastor Benedito embarcou para casa, em Porto Velho, no início da tarde desta quinta-feira. Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini Feliz e aliviado, o pastor Benedito embarcou para casa, em Porto Velho, no início da tarde desta quinta-feira. (Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini) Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini

Oito pacientes rondonienses recuperados da Covid-19 retornaram a Porto Velho nesta quinta-feira (4). Seis homens e duas mulheres, com idades entre 47 e 76 anos, embarcaram em Porto Alegre por volta das 13h em uma aeronave do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, prontos para retornar aos seus lares.

Todos embarcaram caminhando e conversando, em uma situação completamente diversa daquela em que chegaram ao Rio Grande do Sul. Eles desembarcaram entre 27 e 29 de janeiro e, desde então, estiveram internados nos hospitais de Clínicas e Vila Nova, na Capital.

A previsão é que desembarquem na capital de Rondônia entre 23h e meia-noite desta quinta-feira, após realizarem escala em Londrina (PR) e Cuiabá (MT). Apenas um dos pacientes precisou fazer uso de oxigênio do tipo óculos nasal durante a decolagem, por precaução e para manter a respiração estável. “Agradeço por ter sido tão bem tratada aqui no Rio Grande do Sul. Indescritível o cuidado que cada uma das pessoas teve comigo no hospital [de Clínicas]”, disse Antusa Jandira Nobre das Neves, 47 anos.

“Este é um momento emocionante e nos dá esperança de que um dia isso tudo [a pandemia] vai acabar”, afirmou o médico da empresa de transporte de urgência Transul, Bruno Seligmann, que trabalha voluntariamente para fazer o traslado desses e de outros pacientes vindos de outros Estados para tratamento no Rio Grande do Sul.

Ao todo, já tiveram alta 14 pacientes vindos de Rondônia para receber assistência hospitalar no Estado. Além dos oito que embarcaram nesta quinta-feira, uma mulher retornou no dia 29 de janeiro e outros cinco pacientes (quatro mulheres e um homem) voltaram para seus Estados no dia 1º de fevereiro. Os seis retornaram em voos comerciais. Entre os pacientes que vieram de Manaus, nenhum teve alta ainda.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul