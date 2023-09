Geral Países amazônicos perderam 1 milhão de hectares em superfície de água no século 21

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2023

Os nove países amazônicos tiveram redução na superfície de água na última década em rios, lagos e represas. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Os nove países amazônicos tiveram redução na superfície de água na última década em rios, lagos e represas. A perda correspondeu a um milhão de hectares, segundo estudo pioneiro realizado pelo MapBiomas, rede formada por ONGs, universidades e empresas de tecnologia que observa as transformações do território.

O estudo “Água, indicador de vida: 23 anos de mudanças nos países amazônicos”, da iniciativa MapBiomas Água Países Amazônicos, mapeou a superfície de água dos nove países amazônicos entre 2000 e 2022.

“Nossa contabilidade é diferente. A superfície de água de determinado rio será de um tamanho em um ano e no outro pode ser diferente, visto pelo satélite, porque a água tem essa dinâmica. Pode contrair e expandir. Isso não significa uma perda de água, pode ser efeito de um evento extremo”, explica Bruno Ferreira, pesquisador do Imazon e do MapBiomas. O dado, portanto, é sempre comparado com a média da série histórica.

Média histórica

A média histórica de superfície de água nesta vasta região no período entre 2000 e 2022 é de 25,4 milhões de hectares. Mas, na última década, todos os países amazônicos tiveram redução da superfície de água dos pequenos riachos, grandes rios, represas de piscicultura, água para mineração e qualquer superfície hídrica que possa ser vista pelo satélite

Ao comparar a média da última década com a média histórica do período, foram perdidos 1 milhão de hectares de superfície de água nos nove países amazônicos. O recorte da última década, de 2013 a 2022, era de uma superfície hídrica média de 24, 4 milhões de hectares.

“Não conseguimos apontar um único motivo”, diz Ferreira. “Vivemos um cenário de mudança climática, com aumento de temperatura e de concentração de CO2. Isso altera o ciclo hidrológico. Muda o sistema de chuvas, água no solo e nos rios.”

Uso da terra

Outro ponto é o uso da terra. “Observamos crescente conversão de áreas naturais para infraestrutura, agropecuária, mineração. Tudo isso colabora para a redução da superfície de água”, diz o engenheiro florestal paraense.

Outro fator é a construção de barragens e hidrelétricas, que desviam o curso natural dos rios. Há ainda o uso de água irrigada para a agricultura. As informações são do jornal Valor Econômico.

