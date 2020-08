Com o crescimento vertiginoso de casos na Europa, os novos positivos na Itália também estão aumentando. Nesta sexta (21), foram registrados 947 infectados em território italiano, o número mais alto desde o fim do lockdown há três meses. A Alemanha não via mais de 1.700 infectados desde abril. Na Espanha, foram 3.300 e, na França, quase 5 mil, perto dos índices do auge da pandemia no país.

“Nem mesmo uma vacina representará o fim da pandemia. O fim da pandemia será o dia em que todos nós assumiremos a responsabilidade de aprender a conviver com o vírus. E isso depende de nós”, destacou.

Vírus do Nilo Ocidental

Duas pessoas morreram e 23 estão hospitalizadas no Sul da Espanha devido a um surto do vírus do Nilo Ocidental, causado pela picada de um mosquito, informaram as autoridades.

Uma mulher de 85 anos morreu por causa da doença nesta sexta em um hospital de Sevilha, um dia depois de um homem de 77 anos se tornar a primeira vítima mortal, disse uma porta-voz da secretaria de Saúde do governo regional da Andaluzia.

A porta-voz acrescentou que entre os 23 internados pelo vírus, sete estão em terapia intensiva (UTI).

O vírus do Nilo Ocidental apresenta sintomas parecidos com os da gripe, mas em casos extremos pode dar lugar a tremores, febre, coma e uma inflamação do cérebro conhecida como encefalite. Também pode causar meningite.

Descoberto em 1937 em Uganda, o vírus é transmitido por aves e infecta os humanos através da picada de mosquitos. Ocorre na África, Ásia, Europa e Austrália.

O surto na Espanha ocorreu nas cidades de Coria del Río e La Puebla del Río, ambas às margens do poderoso rio Guadalquivir.

O governo regional da Andaluzia pulverizou várias áreas úmidas da região para matar mosquitos e reduzir o risco de transmissão. Também incentivou a população da região a usar mosquiteiros em casa.