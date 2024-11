Notícias Palácio do Planalto reabre galeria com fotos de ex-presidentes da República que havia sido destruída na invasão de Brasília

Exposição permanente com fotos de ex-ocupantes do cargo foi reaberta. (Foto: Reprodução)

O Palácio do Planalto reabriu o espaço de galeria de fotografias de ex-presidentes da República, após uma recuperação de quase dois anos. A galeria havia sido destruída durante a invasão do dia 8 de janeiro de 2023.

O espaço fica no térreo da sede do governo federal, em Brasília, e conta com fotografias de todos os 39 ex-presidentes da República — até os que não chegaram a exercer o mandato —, todas em preto e branco, menos a de Luiz Inácio Lula da Silva, por ser o atual presidente. Os quadros também contam com nome e período dos mandatos.

Além de imagem dos presidentes, a galeria conta com um novo quadro: o de uma fotografia da destruição no espaço causada pelos invasores do 8 de janeiro. Durante o período em que a galeria ficou fechada, o local chegou a ficar isolado por um tapume, e depois, coberto com um pano preto.

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, visitou a galeria dos ex-presidentes no Palácio do Planalto, reaberta após restauração. A exposição foi destruída por vândalos em 8 de janeiro de 2023. Em tom de brincadeira, Janja afirmou que vários ex-chefes do Executivo federal não mereciam ter fotografia no espaço, localizado no piso térreo da sede do governo federal.

“(No poder) do dia 2 ao dia 15. Gente, ele não merece estar aqui. Ah, bom, tem vários que não merecem. Pascoal Ranieri Mazilli, vocês tinham ouvido falar desse presidente?”, questionou.

Ranieri Mazilli era presidente da Câmara e assumiu o poder em 2 de abril de 1964, depois de João Goulart ser deposto, abrindo caminho para a ditadura militar. Ele ficou no cargo até 15 de abril daquele ano, como consta nas informações abaixo da foto do ex-presidente no mural.

Nova foto

Além das fotos do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), colorida, e dos ex-presidentes, em preto e branco, o mural recebeu também uma imagem do local depredado durante os ataques golpistas.

A galeria de fotos dos ex-presidentes da República fica no piso térreo da sede do Executivo. O espaço havia sido destruído durante as manifestações de 8 de janeiro de 2023. Os invasores jogaram as estruturas de vidro que revestiam as fotos no chão e rasgaram as imagens.

O painel de fotos novo custou R$ 11 mil ao Planalto. Além das imagens, foram feitas molduras de acrílico, ao custo de R$ 230 cada. A galeria dos presidentes ficou coberta por tapumes até ser restaurada. Não houve cerimônia para a reabertura do espaço.

