Rio Grande do Sul Palácio Piratini abrirá para visitação no sábado e domingo

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os visitantes poderão circular pelos ambientes do Palácio, incluindo o jardim, onde está localizada a escultura A Primavera. (Foto: Alvaro Bonadiman/Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No sábado (14) e no domingo (15), o Palácio Piratini, em Porto Alegre, realizará mais uma edição das visitas guiadas especiais de final de semana. A atividade acontecerá em quatro horários no sábado (13h, 14h, 15h e 16h) e em seis horários no domingo (9h, 10h, 11h, 14h, 15h e 16h), com acompanhamento dos servidores que farão a mediação. Para participar, é necessário realizar inscrição antecipada pelo site do Palácio a partir desta segunda-feira (9), às 12h.

O roteiro do final de semana amplia o percurso que é realizado nas visitas promovidas pela sede do Executivo de segunda a sexta-feira. Além da Ala Governamental, acessada pelos visitantes durante a semana, o passeio inclui o jardim, onde se vê a escultura integrada A Primavera, de Paul Landowski, e parte da Ala Residencial, como o Salão de Banquetes e o Salão dos Espelhos. Outros patamares do jardim, túnel e subsolo não estão incluídos no trajeto.

A atividade, que é oferecida uma vez ao mês, busca oportunizar a visitação mediada a quem não pode comparecer durante a semana, além de ampliar a experiência daqueles que já conheceram ambientes da Ala Governamental, como os salões nobres.

O passeio é gratuito e as vagas são limitadas a 30 participantes por faixa-horária.

Serviço

– O quê: visita guiada ao Palácio Piratini – edição de final de semana;

– Quando: sábado (14/9) e domingo (15/9);

– Horários: 13h, 14h, 15h e 16h (no sábado) e 9h, 10h, 11h, 14h, 15h e 16h (no domingo) – máximo de 30 participantes por horário;

– Duração: aproximadamente 1h10;

– Inscrições: a partir desta segunda (9/9), às 12h, pelo site do Palácio Piratini na aba “Agende”;

– Entrada franca.

Sede do Executivo

O Palácio Piratini é a atual sede do Poder Executivo e a residência oficial do governador do estado do Rio Grande do Sul. Localizado na Praça Marechal Deodoro, mais conhecida como Praça da Matriz, no Centro Histórico de Porto Alegre, sua construção teve início em 1909 e sua inauguração ocorreu em 1921, quando o governador Borges de Medeiros (1863-1961) ocupou as instalações do pavimento térreo.

Construído sobre o antigo Palácio de Barro, que serviu de sede do governo entre 1789 e 1896, o Palácio Piratini foi projetado por Maurice Gras (1873-1954), arquiteto francês diplomado pela École des Beaux-Arts de Paris. Edifício em estilo eclético, com influência da arquitetura neoclássica francesa, o imóvel é reconhecido na atualidade como um relevante patrimônio cultural gaúcho.

O prédio foi tombado, junto de seus bens móveis e integrados, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (IPHAE) em 1986.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/palacio-piratini-abrira-para-visitacao-no-sabado-e-domingo/

Palácio Piratini abrirá para visitação no sábado e domingo

2024-09-08