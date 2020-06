A pandemia de coronavírus está acelerando na África, onde se dissemina em áreas rurais após viajantes estrangeiros a levarem às capitais, alertou a OMS (Organização Mundial da Saúde).

A OMS também disse, no entanto, não haver indício de que grandes números de casos graves e mortes estejam passando despercebidos e que o vírus não causou infecções significativas em campos de refugiados do continente.

Dez países impulsionam a pandemia na África e respondem por 75% dos cerca de 207,6 mil casos no continente, disse Matshidiso Moeti, diretora do Escritório Regional da OMS para a África. Cerca de 5 mil mortes foram relatadas.

A África do Sul, que no mês passado iniciou um relaxamento gradual do isolamento social, é a mais atingida, representando um quarto de todos os casos de Covid-19.

“Embora estes casos da África sejam menos de 3% do total global, está claro que a pandemia está se acelerando”, disse Moeti em uma coletiva de imprensa na quinta-feira (11). Segundo ela, a falta de kits de exames para a Covid-19 continua sendo um desafio para o continente.