A célebre Esplanada das Mesquitas em Jerusalém reabriu as portas neste domingo (31), em um novo exemplo do lento retorno à normalidade no mundo, algo muito distante para a América Latina, atual epicentro da pandemia, que superou a barreira de 50.000 mortes provocadas pelo coronavírus, quase 29.000 delas no Brasil.

Mais de seis milhões de pessoas foram infectadas e pelo menos 369.086 (balanço da AFP) morreram no mundo vítimas da Covid-19, que provoca profundas divisões na comunidade internacional sobre a maneira como enfrentar a pandemia, como demonstrou a decisão do governo dos Estados Unidos de romper com a OMS (Organização Mundial da Saúde), acusada por Washington de ser muito indulgente com a China, onde o coronavírus foi detectado em dezembro.

Os especialistas projetam semanas muito duras para a América Latina. O Brasil, com 28.834 vítimas fatais, se tornou o quarto país com mais mortes, atrás dos Estados Unidos (103.472), Grã-Bretanha (38.161) e Itália (33.229). O país, de 210 milhões de habitantes, registra ainda o segundo maior número de contágios confirmados no planeta: 498.444 casos.

A situação no Brasil é ainda mais complicada pela decisão do presidente Jair Bolsonaro de expressar oposição ao confinamento decretado por vários governadores e prefeitos, seguindo as recomendações da OMS e da comunidade científica internacional. Bolsonaro defende, inclusive, o retorno do futebol profissional no Brasil, paralisado desde março.

Mas o Brasil não é o único foco na América Latina. A pandemia também avança com força no México, com 9.415 mortes em uma população de 120 milhões, e Peru, com 4.371 vítimas fatais para 33 milhões de habitantes e que no sábado ultrapassou a barreira de 150.000 casos confirmados.

