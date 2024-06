Bruno Laux Panorama político

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2024

(Foto: Reprodução)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Prevenção do suicídio

Especialistas nacionais e internacionais vão a Brasília entre 8 a para o Quinto Congresso Brasileiro de Prevenção do Suicídio. Promovido pela Associação Brasileira de Estudos e Prevenção da prática, o evento deve abordar a “Complexidade e Urgências na Cena Contemporânea” relacionadas à questão.

Ranking preocupante

Dados do Ministério da Saúde apontam o RS como o estado com o índice mais alto de mortes por suicídio no Brasil. A pasta federal aponta ainda o crescimento significativo de casos do gênero entre jovens e povos indígenas em todo o País.

Recurso negado

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, rejeitou um recurso do X para reduzir a multa imposta à plataforma por não removido, a mando da Corte, determinados conteúdos da rede. A empresa digital, que tentou reduzir R$600 mil do valor total da penalidade, alegou suposto erro de cálculo, mas não teve o pedido acatado.

Padrão histórico

Alexandre de Moraes voltou a defender na última semana a regulamentação das redes sociais, a qual o magistrado defende como obrigatória para todos os países. O ministro destaca que “não há no mundo, e historicamente, nenhum setor importante para a sociedade que não seja regulamentado”.

Reforma fracionada

A ministra da Gestão, Esther Dweck, adiantou na última semana que o governo federal descarta a possibilidade de projeto único para a reforma administrativa no país. A líder ministerial afirma que a questão deve ser tratada de forma fracionada, a partir da distribuição de pontos do processo em várias propostas paralelas.

Posse no STJD

Os novos auditores do Superior Tribunal de Justiça Desportiva devem tomar posse no órgão no próximo dia . Até o momento, sete nomes foram indicados para a Corte, os quais se somarão aos escolhidos pela CBF que serão anunciados nos próximos dias.



Sala Verde

O Senado inaugurou na última semana a sua “Sala Verde”, voltada à promoção de atividades de educação ambiental. O espaço, localizado no Viveiro da Casa, oferecerá visitas mensais a estudantes de escolas públicas e à comunidade em geral.

Saúde na Comunicação

O Conselho de Comunicação Social da Câmara se encontra nesta -feira para debater a saúde dos profissionais da área. Na sequência, o colegiado fará uma reunião deliberativa para tratar de um relatório sobre projetos de lei que tratam da remuneração dos profissionais do setor.

Defesa real

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, participou na -feira da sessão solene na Câmara dos Deputados em homenagem ao dia do Orgulho LGBTQIA+. O chefe ministerial destacou no evento que “quem realmente se preocupa com as famílias”, defende as pessoas pertencentes ao grupo em questão.

Cartilha de direitos

O Ministério Público do RS lançou na última semana a cartilha “Conheça 6 direitos da população LGBTQIAPN+”. O documento reúne informações sobre o direito ao reconhecimento da união estável e ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, ao nome social e à alteração do nome e sexo no registro civil, assim como à criminalização da homotransfobia, à adoção e à doação de sangue.



Aeroporto no Litoral

Em visita a Torres na última semana, o governador Eduardo Leite anunciou o investimento de R$9 milhões para melhorias no Aeroporto Regional do município no Litoral Norte gaúcho. O montante será destinado a melhorias de infraestrutura, de modo a aprimorar o uso do local como alternativa ao Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

Policiamento ostensivo

O governo gaúcho inaugurou na última semana duas novas unidades de Comandos Regionais de Policiamento Ostensivo no RS. Instalados, respectivamente, em Vacaria e Gramado, os postos visam ampliar a atuação estratégica das forças gaúchas de segurança no combate à criminalidade nas diferentes regiões do estado.

Posse no BRDE

O ex-governador do RS, Ranolfo Vieira Júnior, assume nesta -feira o cargo de diretor-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. A posse do gaúcho atende ao rodízio estabelecido entre representantes dos três estados acionistas da entidade bancária.

Renovação do turismo

A prefeitura de Porto Alegre deu início às primeiras capacitações gratuitas do Programa Cidade Empreendedora, realizado em parceria com o Sebrae-RS. A iniciativa oferece consultoria individualizada para a criação de novas experiências turísticas para vinícolas urbanas, churrascarias e cervejarias da capital gaúcha selecionadas em edital.

Oficina de poda

Funcionários da CEEE Equatorial participaram na última semana de uma oficina de poda de árvores promovida pela prefeitura de Porto Alegre. A iniciativa visa qualificar as técnicas de podagem praticadas pelos profissionais, de modo a preservar a saúde das árvores urbanas e proteger a infraestrutura elétrica da Capital.

Regularização fundiária

Um grupo de 150 moradores do Loteamento Residencial Tapera, na Zona Sul de Porto Alegre, recebeu neste os títulos de propriedade de seus imóveis. A ação conclui a primeira etapa da regularização fundiária da área, na avenida Juca Batista, a qual conta com seis hectares e 232 lotes.

Panorama político

2024-06-30