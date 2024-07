Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 9 de julho de 2024

Os chanceleres do Brasil e da Argentina vem mantendo contato diplomático permanente em paralelo aos desafetos de Lula e Milei. (Foto: Reprodução)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Contato diplomático

Os chanceleres do Brasil e da Argentina vem mantendo contato diplomático permanente em paralelo aos desafetos do presidente Lula e do seu homólogo argentino Javier Milei. Mauro Vieira e a argentina Diana Mondino conversaram no domingo sobre questões bilaterais e do Mercosul durante a reunião do Conselho Mercado Comum do bloco.

Bobagem imensa

Quando questionado sobre a falta de Javier Milei na Cúpula do Mercosul no Paraguai, nesta segunda-feira, o presidente Lula descreveu a ausência como “uma bobagem imensa”. O chefe brasileiro destacou a importância do bloco sul-americano para a Argentina e afirmou ser triste para o país a falta de participação de seu líder na reunião do grupo.

Negociações internacionais

Para o presidente Lula, a falta de empenho dos países europeus em resolver suas contradições internas representa o único entrave à conclusão do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Ao comentar sobre as negociações internacionais do bloco sul-americano, o líder brasileiro sinalizou expectativas para a ampliação de diálogo do grupo com a China ainda em 2024.

Neutralidade recomendada

Integrantes do Ministério das Relações Exteriores temem que recentes acenos do presidente Lula ao presidente dos EUA, Joe Biden, gerem consequências negativas para o líder brasileiro em uma eventual vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas. O Itamaraty recomendou ao chefe do Planalto ter cautela sobre o assunto e se manter neutro em relação ao pleito eleitoral estadunidense.

Reorganização de eventos

O governo federal publicou nesta segunda-feira a lei que estabelece medidas emergenciais para os setores do Turismo e da Cultura no RS. O texto propõe ações voltadas à mitigação dos impactos da recente crise climática em agendas e logísticas de eventos no estado.

Sugestão suspeita

Ministros do governo Lula acenderam um alerta de desconfiança sobre a sugestão do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ao presidente Lula, em adiantar para agosto o anúncio do nome que o sucederá à frente da autarquia. Integrantes da Esplanada avaliam que o chefe da autoridade monetária pode estar tentando dividir as críticas contra os juros altos com Gabriel Galípolo, o qual é dado como confirmado para o comando do órgão.

Renegociação de dívidas

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), deve pautar para antes do recesso parlamentar a votação do projeto que visa solucionar a dívida dos estados com a União. A medida, intensamente discutida com o Planalto, deve viabilizar a renegociação de débitos de Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.

IA no Legislativo

Equipes do Senado vêm avaliando alternativas para implementar ferramentas de inteligência artificial no processo legislativo. A Secretaria de Tecnologia da Informação da Casa está desenvolvendo mecanismos que utilizam o recurso para a facilitação de diversas tarefas parlamentares.

Celeridade essencial

Debatedores da Comissão Externa do Senado que acompanha a situação de calamidade no RS afirmam que o estado precisa acelerar a implantação dos sistemas de proteção contra as cheias. Apesar do montante significativo de recursos necessários para avançar com as melhorias, os integrantes do colegiado avaliaram nesta segunda-feira que a agilização do processo é essencial para evitar tragédias como as enchentes de maio.

Pautas prioritárias

O ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, vai à Câmara dos Deputados nesta quarta-feira para uma oitiva na Comissão de Viação e Transportes. O chefe ministerial deve responder a questionamentos dos parlamentares do colegiado sobre as prioridades da pasta federal para o ano de 2024.

MP validada

A Câmara dos Deputados validou nesta segunda-feira a Medida Provisória do governo federal que concede R$1 bilhão em crédito extraordinário para proteção ao povo Yanomami e combate ao garimpo ilegal. A MP visa atender a decisão monocrática do ministro Luís Roberto Barroso, do STF, que determina a liberação de recursos do gênero em caso de falta de recursos orçamentários para cumprir decisão anterior de socorro a esses indígenas.

Suspensão de pagamentos

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado analisa nesta quarta-feira uma proposta que suspende por 180 dias o pagamento de empréstimos tomados por aposentados e pensionistas do Regime Geral de Previdência Social no RS. De autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), a medida prevê a suspensão em caráter excepcional, inclusive dos créditos consignados feitos por servidores públicos federais e seus pensionistas.

Apelo para candidatura

O PSDB gaúcho vem tentando convencer o ex-prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr., a concorrer novamente à prefeitura da Capital nas eleições deste ano. A presidente estadual do partido, Paula Mascarenhas, afirma que o tucano “não fechou a porta” para a ideia, mas que também não deu “nenhuma garantia que vai entrar no pleito”.

Apresentação de danos

Os vereadores Tiago Albrecht e Ramiro Rosário, do NOVO, participam nesta terça-feira de uma audiência pública da Comissão Externa sobre Danos Causados pelas Enchentes no RS da Câmara dos Deputados. Os parlamentares municipais devem apresentar dados dos prejuízos e necessidades emergenciais de Porto Alegre no pós-enchente, de modo a reforçar o pedido de recursos ao governo federal.

Inclusão de conteúdos

A Câmara de Porto Alegre aprovou nesta segunda-feira o projeto de lei que permite a inclusão, em concursos públicos do município, de conteúdos relacionados aos direitos humanos e ao combate a diferentes formas de discriminação. A medida se estende à abordagem de questões sobre LGBTfobia, racismo, intolerância religiosa e demais pautas do gênero.

Sinal intermitente

O Legislativo porto-alegrense validou também nesta segunda-feira uma proposta que permite a utilização do sinal amarelo intermitente em semáforos no período noturno. A alternativa será vetada em áreas próximas em até 500 metros de unidades de saúde e escolas, além de locais que possuem risco de acidente.

Panorama Político

2024-07-09