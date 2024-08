Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 18 de agosto de 2024

(Foto: PF/Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Estatísticas eleitorais

A Polícia Federal colocou em funcionamento nos últimos dias o painel “BI Eleições”, que permite o acompanhamento detalhado sobre as estatísticas de casos eleitorais apurados pela corporação. A plataforma, que pode ser acessada por qualquer cidadão, reúne dados sobre situações de flagrante, inquéritos policiais instaurados e pessoas conduzidas pelos agentes federais.

Pasta temporária

O governo federal não deve empregar esforços significativos para manter a Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do RS, caso a MP que criou a pasta não seja votada antes do fim do prazo de validade. O presidente Lula afirmou na sexta-feira que está na hora de “começar a pensar o futuro” de Paulo Pimenta, líder do órgão, que poderá voltar à Brasília após concluir “o grosso dos dramas” no Estado.

Pé na Secom

Paulo Pimenta deixou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência em maio, para se dedicar à coordenação do órgão extraordinário de apoio ao RS. Apesar da distância da pasta federal em Brasília, o ministro segue atuando como uma das principais lideranças comunicacionais do governo nas redes sociais.

Indicação incerta

Contrariando rumores no Planalto, o presidente Lula afirmou na sexta-feira que ainda não tem certeza sobre a indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Apesar da indecisão, o chefe do Executivo afirmou que deve dar celeridade ao processo de escolha para evitar que candidatos ao cargo não sofram desgastes de especulação política.

Memória da Justiça

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, deve lançar nesta terça-feira o projeto de criação do Centro de Memória do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Voltada a instalação de um espaço para obras de arte que destacam o valor histórico e cultural do Palácio da Justiça, a iniciativa será anunciada em paralelo a uma proposta de restauração do prédio.

Presença confirmada

O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou presença no ato articulado pelo pastor Silas Malafaia para o dia 7 de setembro, em apoio ao pedido de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes. Apesar de ter sido aconselhado por pessoas de seu entorno a não comparecer à manifestação, o ex-mandatário já comunicou aos organizadores que participará do evento.

Subida de tom

Silas Malafaia adiantou que lideranças da direita nacional devem “botar para quebrar” em falas pedindo o impeachment de Moraes no evento agendado para 7 de setembro na Avenida Paulista. O líder religioso, que alega estar “em defesa do Estado Democrático de Direito”, promete subir o tom contra o magistrado, a quem se refere como “ditador de toga”.

Susto no palco

Em passagem pelo município de Macaíba (RN) na sexta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve de abreviar um discurso após ser atacado por um enxame de abelhas. Apesar do susto, enquanto falava em cima de um trio elétrico, o ex-mandatário não foi picado pelos insetos.

Justiça para todos

Defensores públicos de diferentes estados brasileiros participam nesta segunda-feira de uma série de mobilizações itinerantes para atendimento à população em situação de rua. A campanha, com foco principal nas capitais do País, busca assegurar o acesso à justiça e direitos aos cidadãos em vulnerabilidade social que vivem essa realidade.

Isenção tributária

O senador Castellar Neto (PP-MG) apresentou na última semana uma proposta legislativa que inclui a doença de Alzheimer entre as condições que geram isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria. O benefício é concedido atualmente aos rendimentos de aposentados por acidente em serviço, esclerose múltipla, cegueira, contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência adquirida, entre outras condições.

Saúde para alérgicos

A Comissão de Saúde da Câmara deve analisar nos próximos dias um projeto de lei que institui a Política Nacional de Conscientização e Assistência às Pessoas Alérgicas. De autoria do deputado Célio Silveira (MDB-GO), o texto determina, entre outras questões, a garantia de atendimento especializado no SUS, com acesso a métodos para diagnóstico e tratamento integral.

Acessibilidade na Câmara

A Câmara dos Deputados reinstalou na última semana a maquete tátil exposta no Salão Verde da Casa, que havia sido parcialmente destruída durante os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. A recuperação da obra integra o lançamento do projeto “Obras de Arte e Espaços com Acessibilidade”, que busca fornecer a todos os cidadãos a experiência de conhecer o espaço.

Combate aos desafios

A Comissão de Educação da Câmara validou a proposta que implementa uma campanha permanente de prevenção e combate à cultura dos desafios on-line. O projeto, relatado no colegiado pela deputada Franciane Bayer (Republicanos-RS), propõe um conjunto de ações voltadas à proteção da integridade física e mental dos estudantes da educação básica expostos a ações do gênero no ambiente digital.

LDO 2025

O Executivo de Porto Alegre encaminha nesta segunda-feira à Câmara de Vereadores o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025. Elaborado pela Secretaria do Planejamento e Assuntos Estratégicos, o texto prevê receitas e despesas no valor de R$ 11,822 bilhões para o próximo ano.

Cidadão de POA

A Câmara de Vereadores da Capital entregou na sexta-feira ao sindicalista Sérgio Arnoud o título de Cidadão de Porto Alegre. Proposta pelo vereador Márcio Bins Ely (PDT), a honraria reconhece a dedicação da trajetória do homenageado ao serviço público.

